Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brasil: la cervecera española acompaña como title sponsor el regreso de la competición a territorio brasileño

A CORUÑA, España, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Arranca una nueva temporada para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el Mundial de MotoGP, en la que la compañía reforzará su firme compromiso con este deporte al convertirse en patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, como ya lo es del Gran Premio de España, además de cerveza oficial del campeonato.

Estrella Galicia 0,0

Brasil, única parada en Latinoamérica del campeonato, se convierte así en una etapa muy especial ya que la competición regresa a este país tras 22 años de ausencia. Un verdadero hito a nivel deportivo y emocional para los aficionados, para los propios pilotos y también para Estrella Galicia 0,0,: "Nuestra compañía está fuertemente vinculada a un mercado de sólida tradición y cultura cervecera como es el brasileño, en el que contamos con una histórica presencia gracias a la firme y tenaz apuesta de la empresa por el país a través de una filial propia", explica Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia.

Como patrocinador principal, Estrella Galicia 0,0 figurará en los principales soportes de comunicación y promoción en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.

"Convertirnos en patrocinador principal del Gran Premio de Brasil supone un hito en nuestra larga trayectoria en MotoGP, una competición en la que no solo participamos como cerveza oficial, sino en la que nos hemos implicado al máximo en el desarrollo del talento de los pilotos y equipos. Brasil es un país clave en nuestra estrategia de expansión internacional y estamos felices de aportar valor y de participar de una manera tan activa en el regreso del mundial después de 20 años, y especialmente con un piloto local como Diogo Moreira, fruto de nuestro programa de desarrollo de talento", añade Ignacio Rivera.

Diogo Moreira, embajador brasileño de Estrella Galicia 0,0

El Gran Premio de Brasil, además, será el escenario del gran estreno en su país, en la categoría reina, de Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0 desde sus inicios. El piloto brasileño debutará entre su gente en la máxima categoría tras proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2, cerrando un ciclo de progresión ejemplar desde que Estrella Galicia 0,0 activó su apoyo al piloto al comienzo de su carrera deportiva en las categorías promocionales.

2025, temporada histórica

La actual temporada hereda un 2025 extraordinario para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en motociclismo, con sus embajadores Marc Márquez y Álex Márquez firmando un histórico doblete en la categoría reina de MotoGP como campeón y subcampeón del mundo, respectivamente, a los que se unieron Moreira en Moto2 y José Antonio Rueda como campeón del mundo de Moto3.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869209/Estrella_Galicia.jpg

FUENTE Estrella Galicia (Hijos de Rivera)