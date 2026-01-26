LA COROGNE, Espagne, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle saison commence pour le projet sportif d'Estrella Galicia 0,0 dans le Championnat du monde MotoGP, car la société étend son engagement dans le sport, en devenant le sponsor principal du Grand Prix du Brésil, en plus d'être le sponsor principal du Grand Prix d'Espagne et la bière officielle du championnat.

Estrella Galicia 0,0

Le Brésil sera un véritable point de repère pour les fans, tant sur le plan sportif qu'émotionnel, car la compétition revient dans le pays après 22 ans d'absence. « En tant qu'entreprise, nous entretenons des liens étroits avec le Brésil, un marché avec une longue tradition brassicole et où nous sommes de plus en plus présents grâce à notre engagement ferme envers le pays par l'intermédiaire de notre propre filiale », explique Ignacio Rivera, directeur exécutif de Corporación Hijos de Rivera, maison mère d'Estrella Galicia.

En tant que sponsor principal, Estrella Galicia 0,0 apparaîtra sur toutes les marques du GP à l'Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Ignacio Rivera souligne également à quel point « devenir le « sponsor principal » du Grand Prix du Brésil constitue un élément marquant dans notre longue histoire d'engagement envers le MotoGP en tant que partenaire officiel de la bière, mais aussi en tant que soutien au développement des pilotes et des équipes. Le Brésil est un pays clé dans notre stratégie de croissance internationale. Nous sommes heureux d'apporter une valeur ajoutée au retour du Championnat du monde dans le pays après 20 ans, en particulier avec un pilote local tel que Diogo Moreira, un produit issu de notre programme de développement de talents. »

Diogo Moreira : ambassadeur d'Estrella Galicia 0,0 au Brésil

Le Grand Prix du Brésil verra également les débuts à domicile au plus haut niveau de Diogo Moreira, ambassadeur d'Estrella Galicia 0,0 tout au long de sa carrière. Le pilote brésilien fera ses débuts en catégorie reine devant son public après être devenu champion du monde la saison dernière dans la catégorie Moto2, couronnant ainsi son impressionnante ascension vers le sommet du sport depuis qu'Estrella Galicia 0,0 l'a soutenu au début de sa carrière dans les catégories inférieures à la MotoGP.

2025 : une saison historique

Cette saison fait suite à une année 2025 extraordinaire pour le projet sportif d'Estrella Galicia dans le domaine des courses de motos, avec les ambassadeurs Marc Márquez et Álex Márquez qui ont signé un doublé historique en catégorie reine MotoGP en tant que champion et vice-champion du monde, tandis que Moreira a ajouté le titre Moto2 et José Antonio Rueda a été proclamé champion du monde dans la catégorie Moto3.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2869209/Estrella_Galicia.jpg