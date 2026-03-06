FIBRA Prologis Anuncia Asamblea Ordinaria de Tenedores

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles logísticos clase A en México, anunció hoy la celebración de una asamblea ordinaria de tenedores para el 17 de marzo de 2026 a las 11:00 a.m, hora de la Ciudad de México.

La agenda incluye los siguientes puntos:

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para (i) llevar a cabo una o varias ofertas públicas de adquisición y suscripción recíproca y/o en efectivo y/o una combinación de éstas por hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Macquarie (Clave de Pizarra: FIBRAMQ 12, "Fibra Macquarie") a cambio de Certificados Bursátiles emitidos por el Fideicomiso y/o efectivo y/o una combinación de ambos (la "OPA"), con el objeto de que el Fideicomiso adquiera hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Macquarie (dichas ofertas, las "Ofertas"), y para que el Fideicomiso adquiera de manera privada cualesquiera otros certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Macquarie que sean propiedad del administrador de Fibra Macquarie o de cualquiera de sus afiliadas dentro o fuera de las Ofertas por la misma contraprestación que se utilice para las Ofertas; (ii) delegar al Administrador la facultad para determinar los términos y condiciones de cada una de dichas Ofertas, incluyendo, sin limitación, el factor de intercambio y/o el precio en efectivo de adquisición por certificado aplicable a las mismas; (iii) autorizar al Administrador para que lleve a cabo todos los actos que resulten necesarios o convenientes para consumar las Ofertas, incluyendo, sin limitación, para que lleve a cabo la preparación, negociación y celebración de todos los contratos, convenios, certificaciones y demás documentos que resulten necesarios o convenientes para la instrumentación y consumación de las Ofertas, así como la elaboración, presentación y tramitación de todas las solicitudes, autorizaciones, notificaciones y permisos que, en su caso, se requieran para llevar a cabo las Ofertas ante cualquier autoridad gubernamental u órgano autónomo, incluyendo sin limitar, ante la CNBV, la BMV, la Comisión Nacional Antimonopolio, el Indeval, y demás autoridades o entidades y participantes en el mercado de valores cuyo involucramiento resulte necesario; y (iv) delegar al Administrador la facultad para que, en nombre y representación del Fideicomiso, en su momento ejerza o instruya el voto correspondiente a los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Macquarie que el Fideicomiso adquiera como resultado de la(s) Oferta(s), incluyendo, sin limitación, para aprobar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del contrato de administración celebrado entre el fideicomiso de Fibra Macquarie y Macquarie Asset Management México, S.A. de C.V. a favor del Administrador, aprobar la sustitución del administrador de Fibra Macquarie por el Administrador, y aprobar la cancelación de la inscripción de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Macquarie en el RNV y del listado de dichos valores en la BMV. Acciones y resoluciones al respecto.



II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para (i) utilizar los Certificados Bursátiles actualmente inscritos en el RNV bajo el programa de emisor recurrente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del oficio identificado con el número 153/1866/2025, de fecha 18 de noviembre de 2025 (el "Programa") para llevar a cabo una o varias Emisiones Adicionales de Certificados Bursátiles conforme a la Cláusula 3.2 del Contrato de Fideicomiso para ser utilizados en las Ofertas y (ii) delegar al Administrador la facultad para decidir los términos y condiciones de dichas Emisiones Adicionales para dichos efectos. Acciones y resoluciones al respecto.



III. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común, ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención de Esteban Manuel Serrano Hernández, y/o Giovana Cruz García y/o Alicia Guadalupe González González, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de 16:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico ([email protected]) o vía telefónica (55 5230-0296) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

Para información adicional visite la página web http://www.fibrapologis.com y entre a la sección de Relación con Inversionistas.

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio de la compañía comprendía 518 propiedades de inversión, sumando 87.4 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). Esto incluye 350 edificios para uso logístico y de manufactura estratégicamente ubicados en 6 mercados principales industriales en México, que comprenden 65.9 millones de pies cuadrados (6.1 millones de metros cuadrados) de Área Bruta Rentable ("ABR") y 168 edificios con 21.5 millones de pies cuadrados (1.9 millones de metros cuadrados) de activos no estratégicos en otros mercados.

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

