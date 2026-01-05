FIBRA PROLOGIS ANUNCIA TRANSICIÓN EN LA ALTA DIRECCIÓN

Ibarzábal se jubila; Girault es nombrado CEO y Violante CFO

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles logísticos clase A en México, anunció hoy que Héctor Ibarzábal, director general (CEO) de FIBRA Prologis, se jubilará con efecto al 30 de junio de 2026, tras más de tres décadas en la compañía.

Como parte de la sucesión planificada, a partir del 1 de julio, Jorge Girault, quien actualmente se desempeña como director de Finanzas (CFO) de FIBRA Prologis, asumirá el cargo de CEO y reportará a Armando Fregoso, presidente para Latinoamérica. Como CEO, Girault se enfocará en atender al mercado mexicano para generar valor de largo plazo para inversionistas, colaboradores y comunidades.

Asimismo, a partir del 1 de julio, Alexandra Violante, quien actualmente encabeza el área de Relación con Inversionistas, asumirá el cargo de CFO. Violante aporta una amplia experiencia en mercados de capitales, relación con inversionistas y comunicaciones financieras.

"Estamos profundamente agradecidos con Héctor por su sobresaliente liderazgo y el impacto duradero que ha tenido en nuestro negocio", señaló Armando Fregoso. "Su visión y compromiso han sido fundamentales para consolidar a FIBRA Prologis como la principal plataforma de bienes raíces logísticos en México".

"Nos entusiasma dar la bienvenida a Jorge y Alexandra en sus nuevos roles", continuó Fregoso. "Jorge es un líder estratégico con un sólido conocimiento de la industria logística en México y de las necesidades de nuestros clientes. Su amplia experiencia en mercados de capitales, relaciones con inversionistas y estrategia financiera lo posiciona de manera única para liderar a FIBRA Prologis en su siguiente etapa como una plataforma de inversión de primer nivel".

Agregó que la experiencia de Alexandra ha sido "crítica para apoyar el crecimiento y la creación de valor de largo plazo", destacando su papel central en la definición de la estrategia financiera de la compañía.

La transición en el liderazgo fortalece el camino futuro de FIBRA Prologis

Girault cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de bienes raíces y financiero, y ha desempeñado un papel clave posicionando a FIBRA Prologis como el principal vehículo inmobiliario que cotiza en bolsa en México. Esto incluye la adquisición de Terrafina por parte de FIBRA Prologis, que posicionó a la compañía como la mayor empresa de bienes raíces industriales en América Latina.

Violante ha fortalecido las relaciones de FIBRA Prologis con los inversionistas y con la comunidad financiera en general, respaldando el compromiso de la empresa con la transparencia y una gestión financiera disciplinada.

Ibarzábal deja un legado de excelencia operativa y un equipo sólido, comprometido con atender a clientes, inversionistas y comunidades en todo México.

"Héctor es un líder indiscutible del sector, y su legado seguirá contribuyendo al crecimiento y la mejora de nuestro negocio", afirmó Girault.

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de septiembre de 2025, FIBRA Prologis consistía de 515 inmuebles con un Área Bruta Rentable de 87.0 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). Esto incluye 348 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 65.7 millones de pies cuadrados (6.1 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional, regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

