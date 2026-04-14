FinDev Canadá otorga un préstamo de USD 30 millones a CIFI para apoyar el crecimiento económico inclusivo en América Latina y el Caribe

MONTREAL, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La institución financiera de desarrollo bilateral de Canadá, FinDev Canada, anuncia un préstamo de USD 30 millones a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), una plataforma de inversión líder en infraestructura de mercado medio y soluciones financieras de suministro de energía en América Latina y el Caribe. Esto representa la segunda transacción de FinDev Canada con CIFI.

FinDev Canada on-site at the CIFI office. FinDev Canada logo

El préstamo permitirá a CIFI ampliar el acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura del sector privado en países elegibles para la Asistencia Oficial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Esta transacción ayudará a abordar la brecha de inversión aproximada de USD 2 mil millones en energía, agua y saneamiento, transporte y telecomunicaciones necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, de los cuales el 59 % se requiere para nuevas infraestructuras. Como resultado, la movilización de capital privado se vuelve fundamental para avanzar en el crecimiento económico sostenible.

América Latina y el Caribe desempeña un papel fundamental en la transición hacia la energía limpia. La región demuestra un abundante potencial de energía renovable y desempeña un papel estratégico en el apoyo a las cadenas de suministro globales, que son fundamentales para la descarbonización. Además, la región es severamente vulnerable al cambio climático a través de eventos climáticos intensificados y frecuentes como inundaciones, sequías y huracanes. En respuesta, CIFI se compromete a abordar el aumento de eventos a través de su creciente cartera de energía renovable, que incluye proyectos de almacenamiento de energía solar y energía solar más batería. En línea con las prioridades de desarrollo sostenible de la región, el 70 % de los fondos del préstamo se destinará a proyectos climáticos, en particular a actividades de mitigación climática.

Las organizaciones inclusivas en materia de género demuestran una mayor innovación, retención de empleados y capacidad para resolver desafíos complejos asociados con la transición energética. Como resultado, CIFI se compromete a fortalecer la igualdad de género en toda su cartera y dentro de su fuerza laboral. Esto incluye dirigir el 30 % de los fondos del préstamo hacia negocios alineados al doble, empresas que promuevan la participación económica de las mujeres y apoyar el desarrollo profesional de las mujeres internamente. Como parte de su compromiso, FinDev Canadá también está explorando formas de integrar la Asistencia Técnica centrada en el género en los clientes de CIFI que se benefician de los fondos de los préstamos de FinDev Canadá.

Esta inversión refleja las alianzas estratégicas en curso de Canadá en América Latina y el Caribe, y destaca las oportunidades para expandir las inversiones sostenibles para la prosperidad económica mutua.

"FinDev Canadá se complace en reafirmar su compromiso y aprovechar su asociación con CIFI para acelerar los proyectos de infraestructura climática en América Latina y el Caribe. A través de nuestra colaboración renovada, podemos fortalecer el crecimiento económico, promover la igualdad de género y promover la acción climática en una región altamente expuesta a los impactos del cambio climático ", dijo Lori Kerr, directora ejecutiva de FinDev Canadá.

"Agradecemos a FinDev Canadá por su confianza y por fortalecer una asociación de largadata centrada en la infraestructura sostenible e inclusiva en América Latina y el Caribe. Este financiamiento apoyará la acción climática, acelerará la transición energética y profundizará las prácticas inclusivas de género en toda nuestra cartera, lo que contribuirá a las necesidades de desarrollo de la región ", dijo César Cañedo-Argüelles, director ejecutivo de CIFI.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canadá es la institución bilateral de financiamiento para el desarrollo (DFI) de Canadá, que apoya el desarrollo a través del sector privado. Proporcionamos soluciones de financiamiento, inversión y financiamiento combinado, así como asistencia técnica y asesoramiento, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés), en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París. Obtenga más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.

Acerca de CIFI

CIFI es una plataforma de inversión con sede en Panamá que proporciona soluciones financieras integradas a desarrolladores e inversores privados en infraestructura sostenible y de alto impacto en América Latina y el Caribe. Con un sólido historial de participación en más de 220 transacciones valoradas en más de 2.000 millones de $ en desembolsos, CIFI ha movilizado con éxito 21.000 millones de $ en capital desde su constitución en 2001. Obtenga más información sobre CIFI en www.cifi.com.

Contactos con los medios: FinDev Canadá: [email protected]; CIFI: [email protected]

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FUENTE FinDev Canada