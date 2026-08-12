Frasle Mobility reporta ingresos netos de R$ 1,4 mil millones y margen EBITDA récord en el 2T26

CAXIAS DO SUL, Brazil, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Frasle Mobility reportó, en el segundo trimestre de 2026, ingresos netos consolidados de R$ 1,4 mil millones, un incremento del 1,8% frente al mismo período del año anterior y un avance del 10,8% respecto al primer trimestre de 2026. En el período, el EBITDA alcanzó R$ 282,3 millones, un crecimiento del 18,4% en la comparación anual, con un margen del 20,4%, 2,9 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el segundo trimestre de 2025 y el mayor nivel ya reportado por la Compañía. Los resultados fueron divulgados al mercado este martes, 11 de agosto.

Los ingresos internacionales, que comprenden los montos registrados en las operaciones en el exterior y las exportaciones de productos desde Brasil, crecieron un 7,5% frente al mismo trimestre del año anterior, totalizando US$ 138,6 millones.

Frasle Mobility también continúa avanzando en la captura de sinergias y en la consolidación de su trayectoria de adquisiciones. En el trimestre, la Compañía concluyó el proceso de incorporación de Nakata, con la migración del sistema ERP, y siguió adelante con la integración de Dacomsa, con avances en eficiencia operativa, mayor integración de procesos y ampliación del portafolio en el mercado mexicano. El período también estuvo marcado por el crecimiento de las ventas de las líneas de productos para motor en el mercado norteamericano.

PRINCIPALES RESULTADOS – 2T26

(Los porcentajes indican variaciones respecto al 2T25 y al 1T26 – valores en millones)

Ingresos netos consolidados: 2T26: R$ 1384,7 (+1,8%) | 1T26: R$ 1250,2 (+10,8%)

Ingresos netos mercado nacional: 2T26: R$ 684,4 (+8,6%) | 1T26: R$ 512,0 (+33,7%)

Ingressos netos mercado externo: 2T26: R$ 700,2 (-4,1%) | 1T26: R$ 738,2 (-5,1%)

Ventas Mercado Externo (Exportaciones + operaciones em el exterior): 2T26: US$ 138,6 (+7,5%) | 1T26: US$ 140,4 (-1,3%)

Utilidad bruta consolidada: 2T26: R$ 493,5 (+13,2%) | 1T26: R$ 413,6 (+19,3%)

Utilidad Operativa: 2T26: R$ 217,3 (+27,5%) | 1T26: R$ 146,8 (+48,0%)

EBITDA: 2T26: R$ 282,3 (+18,4%) | 1T26: R$ 209,7 (+34,7%)

Margen EBITDA 2T26: 20,4% (+2,9 p.p.) | 1T26: 16,8% (+3,6 p.p.)

Utilidad neta consolidada: 2T26: R$ 88,0 (+82,1%) | 1T26: R$ 44,1 (+99,4%)

Margen Neta 2T26: 6,4% (+2,7 p.p.) | 1T26: 3,5% (+2,8 p.p.)

VIDEOCONFERENCIA DE RESULTADOS

(En portugués con traducción simultánea al inglés)

12/08 – 11h Brasil | 10h Nueva York | 15h Londres

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FUENTE Frasle Mobility