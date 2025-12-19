GAC Days | ¡El evento de prueba de conducción en Uruguay concluyó con éxito y se mostró una línea de productos diversificada para liderar la transición a la movilidad electrificada en América del Sur!

MONTEVIDEO, Uruguay, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, GAC celebró con éxito el evento de prueba de marca de cuatro DÍAS GAC DAYS en el World Trade Center, un punto de referencia en Montevideo, la capital de Uruguay. Como centro comercial y financiero y lugar de reunión para grupos de alta gama en Montevideo, este lugar no solo trajo un denso tráfico peatonal y una alta visibilidad al evento, sino que también transmitió con precisión el posicionamiento de marca de GAC como "Liderando la transición a la movilidad electrificada" en el mercado estadounidense a través de un compromiso profundo con el círculo de élite urbano.

Durante el evento, GAC mostró una línea integral de productos que cubre vehículos eléctricos puros, híbridos y de combustible, incluidos GS8, EMZOOM, EMKOO HEV, así como múltiples modelos eléctricos puros como AION V, AION UT, AION ES y HYPTEC HT, que satisfacen plenamente las diversas necesidades de movilidad de los consumidores uruguayos.

El número de consultas in situ y reservaciones de pruebas de manejo continuó aumentando durante el evento. Entre ellos, los tres modelos eléctricos puros AION UT, AION ES e HYPTEC HT se convirtieron en el foco de atención, afirmando la fuerte demanda de nuevos productos energéticos de alta calidad en el mercado uruguayo. A través de una comunicación cara a cara en profundidad, GAC no solo recopiló una gran cantidad de sugerencias localizadas de optimización de productos, sino que también estableció conexiones directas con los consumidores, sentando una base sólida para la posterior conversión de ventas y la gestión de las relaciones con los clientes.

Este evento de prueba es una medida importante para que GAC profundice su diseño en el mercado sudamericano. Aprovechando el escenario de exhibición de alta gama en el distrito central de negocios de Montevideo, GAC no solo ha mejorado significativamente la visibilidad y reputación de su marca local, sino que también ha fortalecido su posicionamiento de marca como "Liderando la transición a la movilidad electrificada". En línea con el rápido crecimiento de las marcas chinas en el mercado uruguayo, GAC continuará promoviendo la localización de productos y la mejora de la red de servicios, proporcionando soluciones de movilidad más competitivas para los consumidores uruguayos.

En el futuro, GAC INTERNATIONAL aprovechará este evento como una oportunidad para profundizar aún más su presencia en el mercado sudamericano. Con la innovación tecnológica y una perspectiva global, inyectará la fuerza china en la actualización de la industria automotriz local y ayudará al mercado sudamericano a lograr una movilidad inteligente de alta calidad.

