La columna vertebral de los Juegos Nacionales: Impulsando el éxito en Hong Kong y Macao con 'GAC Strength'

HONG KONG y MACAO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de diciembre concluyeron con éxito los 15 .º Juegos Nacionales, los 12 .º Juegos Paralímpicos Nacionales y los 9 .º Juegos Olímpicos Especiales Nacionales. Como empresa líder en fabricación e innovación tecnológica en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC, en su calidad de socio automotriz oficial exclusivo de los eventos, brindó soporte vehicular integral y de alta calidad para las competiciones celebradas en Guangdong, Hong Kong y Macao.

Abordando los requisitos de conducción a la derecha de las piernas de Hong Kong y Macao, GAC proporcionó especialmente modelos personalizados a nivel mundial, incluidas 185 unidades del MPV E9 PHEV de nueva energía inteligente y 180 unidades del SUV eléctrico inteligente de lujo HYPTEC HT, con un total de 365 vehículos específicos para eventos. Además, para brindar apoyo especial a los participantes de los Juegos Especiales y Paralímpicos, GAC presentó el Vehículo Accesible para Sillas de Ruedas PHEV E9. Equipado con el "primer asiento de accesibilidad eléctrica de lujo desmontable del mundo", satisface plenamente las necesidades de un viaje sin barreras.

Durante los eventos, los comités organizadores y los equipos de apoyo de servicio de las piernas de Hong Kong y Macao elogiaron los vehículos proporcionados por GAC. YEUNG Tak Keung, Jefe de la Oficina de Coordinación de Juegos Nacionales (Hong Kong), declaró que la excelente reputación de los vehículos de GAC mejorará significativamente la calidad de los servicios de recepción y transporte de eventos, y estos nuevos modelos de energía también han brindado un fuerte apoyo para la organización de eventos con bajas emisiones de carbono en Hong Kong. El miembro del equipo Eric señaló que el sistema de suspensión equipado en el E9 PHEV ofrece una experiencia de conducción extremadamente cómoda, lo que lo hace muy adecuado para las carreteras estrechas con grandes diferencias de elevación en Hong Kong y Macao. El miembro Derek también elogió: "El rendimiento motor y la respuesta general de manejo del HYPTEC HT son realmente excepcionales".

Ante las complejas necesidades de transporte de los eventos que cubren más de una docena de lugares en el Área de la Gran Bahía y que operan a alta intensidad las 24 horas del día, GAC estableció el Centro de Apoyo a la Movilidad Inteligente de los Juegos Nacionales de GAC. Al implementar un mecanismo de respuesta de emergencia y operación de ciclo completo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el centro logró soporte de servicio con "cero errores, cero fallas y cero preocupaciones" a lo largo de todo el ciclo del evento.

De cara a Hong Kong y Macao, GAC se adherirá a la filosofía de "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally", esforzándose por convertirse en un socio de alta calidad, alta tecnología y confiable para los usuarios de las dos regiones.

