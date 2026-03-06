GAC INTERNATIONAL acelera el impulso en el extranjero con una fuerte ampliación mundial

GUANGZHOU, China, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En febrero de 2026, GAC INTERNATIONAL mantuvo su impulso de crecimiento en los mercados extranjeros, con ventas mensuales que alcanzaron los 11.125 vehículos, un aumento interanual considerable del 114 %. Para el período enero-febrero, las ventas acumuladas totalizaron 25.126 unidades, lo que representa un aumento del 86 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este desempeño refleja la sólida expansión de GAC en los mercados mundiales, respaldada por la implementación profunda de la estrategia "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" (GAC impulsado por tecnología avanza en el alcance mundial con un ecosistema de cadena completa), en el marco de "One GAC".

GAC cuenta con presencia multirregional y ha realizado transacciones frecuentes y notables en distintos mercados. En Sudamérica, GAC AION UT se lanzó en forma reciente en Uruguay. El evento de presentación tuvo lugar en el estadio del equipo LSM, el campeón de la liga, y contó con el legendario delantero Luis Suárez, que integró hábilmente las marcas chinas de vehículos eléctricos con la cultura del fútbol sudamericano e integró con éxito el ecosistema de movilidad local, lo que constituyó el debut de una marca de alto perfil.

En Asia-Pacífico, GAC está acelerando su expansión estratégica en mercados clave. El 27 de febrero, se celebró con éxito en Manila una conferencia para distribuidores con el tema "BUILDING SUCCESS TOGETHER AS ONE GAC" (CONSTRUIR EL ÉXITO JUNTOS COMO ONE GAC), lo que marcó el inicio oficial del viaje de localización de la estrategia mundial "ONE GAC 2.0" después de que GAC Filipinas hiciera la transición a un modelo autogestionado.

En el norte de África, GAC hizo una fuerte aparición en Automorrow 2026-Egypt International Motor Show con varios modelos emblemáticos, incluidos EMZOOM, EMPOW y GS4 MAX. La exposición atrajo la participaciones de alto nivel de figuras políticas, como el viceprimer ministro de Desarrollo Industrial de Egipto, y empresariales con una gran atención sostenida en el stand.

Desde las canchas de fútbol de Sudamérica hasta la transformación estratégica en el sudeste asiático y las exposiciones innovadoras en el norte de África, GAC está mejorando constantemente su influencia de marca internacional mediante una estrategia mundial sistemática y diversificada.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2925511/03.mp4

FUENTE GAC