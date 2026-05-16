El modelo AION V alcanza otro hito: las ventas mundiales aumentaron un 179 % en abril y ocupa el primer puesto en el estudio APEAL de J.D. Power de vehículos eléctricos de batería compactos

GUANGZHOU, China, 16 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En abril de este año, el modelo AION V registró un aumento interanual del 179 % en ventas mundiales, lo que confirma su sólido impulso de crecimiento. El modelo AION V ya está disponible en varios países y regiones de todo el mundo, entre ellos en la RAE de Hong Kong, Tailandia, Singapur y Australia, y tiene previsto ingresar a los mercados de Reino Unido, España y Francia, entre otros, en un futuro próximo. La popularidad constante de AION V en los mercados internacionales se debe a la excelente calidad de sus productos y a la sólida reputación que se ha ganado por el boca a boca entre los usuarios.

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Esta sólida reputación se ha visto plenamente confirmada por estudios de prestigio. En el estudio "Índice de atractivo del producto de vehículos de nueva energía de China 2026" (NEV-APEAL) de J.D. Power, el modelo AION V obtuvo una puntuación de 837 puntos, lo que lo sitúa en el primer puesto en el segmento de las camionetas SUV eléctricas compactas. El estudio se centra en las experiencias reales de los propietarios de vehículos durante un periodo de entre 2 y 6 meses y evalúa su satisfacción y el atractivo del vehículo en aspectos como la conducción, la recarga y la inteligencia. Detrás de esta alta puntuación se esconde el afecto y reconocimiento sinceros de los propietarios de la camioneta AION V.

La seguridad siempre ha sido el pilar fundamental del modelo AION V. Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de cinco estrellas, está equipado con la avanzada tecnología Magazine Battery 2.0 y un airbag lateral de cortina ultralargo de 2,3 metros, líder en su clase. Además, el modelo obtuvo la máxima calificación de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP y ANCAP.

Gracias a sus sólidas capacidades, el modelo AION V obtuvo un gran reconocimiento por parte de los medios especializados y los consumidores en numerosos mercados internacionales. En Australia, fue seleccionado como finalista al premio "Drive Car of the Year 2026": mejor vehículo eléctrico por menos de 60.000 dólares australianos otorgado por la prestigiosa publicación Drive. En el sudeste asiático, ha ganado premios como el de "SUV eléctrico del año 2025 en la categoría A" en Singapur y el de "Vehículo eléctrico más popular" en Indonesia. Estos galardones son una clara prueba de la competitividad mundial de AION V.

Desde el aumento de ventas hasta los premios más prestigiosos, pasando por una seguridad inigualable hasta el reconocimiento mundial, el modelo AION V se está convirtiendo en referente para los SUV eléctricos inteligentes chinos en la escena internacional. GAC continuará fiel a su misión de crear productos eléctricos inteligentes de alta calidad para usuarios de todo el mundo, a la vez que acelerará su avance hacia un escenario internacional aún más amplio.

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FUENTE GAC