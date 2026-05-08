GAC encabeza las ventas de vehículos eléctricos en Hong Kong en abril y promueve su estrategia de expansión de mundial de alta calidad

HONG KONG, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Según las cifras de los primeros registros de autos privados para abril de 2026 publicadas por el Departamento de Transporte de Hong Kong, GAC logró vender un total de 1.646 unidades en la RAE de Hong Kong en el mes de abril, para posicionarse en el primer puesto en el mercado local de vehículos privados. Del total, 1.596 unidades correspondieron a vehículos eléctricos de batería, mientras que 50 unidades correspondieron a vehículos eléctricos híbridos enchufables. La cuota de mercado de GAC por ventas acumuladas alcanzó el 12 % durante los primeros cuatro meses de 2026.

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Desde inicios de este año, GAC ha mantenido un fuerte impulso de crecimiento en la RAE de Hong Kong. Entre enero y febrero, las ventas de vehículos eléctricos consiguieron posicionar a la marca entre los dos primeros puestos de marcas chinas y entre las tres mejores marcas en general. En marzo, el volumen mensual de venta al por mayor se aproximó a las 2.000 unidades, lo que marcó un hito histórico. A partir de este éxito, GAC se situó en el primer puesto en cuanto a ventas en el mes de abril . Estos resultados concretos evidencian la extraordinaria competitividad de la "fabricación inteligente china" de GAC y su amplia reputación entre los consumidores en el mercado de Hong Kong.

Desde el lanzamiento del plan "Hong Kong ACTION" en 2025, GAC ha logrado posicionar el mercado de Hong Kong como un centro fundamental para los mercados de vehículos con volante a la derecha y un sitio de exhibición internacional. Ha desarrollado de manera sistemática un sistema de capacidad cuatro-en-uno que incluye productos, suministros, servicios y la marca.

El liderazgo de GAC en Hong Kong no es un caso aislado, sino un microcosmo de su acelerada actividad comercial a nivel mundial. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones internacionales de GAC alcanzaron las 70.474 unidades en total, con un aumento interanual de 133,9 %, para liderar el crecimiento del sector y acelerar su internacionalización.

Durante el último año, GAC estableció una sólida posición de liderazgo en varios mercados importantes: primer puesto en el segmento de taxis eléctricos en Tailandia, marca china n.º 1 en Arabia Saudita, líder del segmento para los M8 en EAU... El resto de nuestros mercados clave también están rindiendo al máximo nivel.

Desde encabezar las ventas en Hong Kong hasta prosperar en los mercados internacionales, GAC está pasando de "vender autos" a "consolidarse" a nivel mundial con el aumento de la integración de sus productos en los estilos de vida y culturas locales. De cara al futuro, GAC continuará escribiendo un nuevo capítulo de su expansión mundial de alta calidad para la "fabricación inteligente china" en mercados más amplios a nivel internacional.

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FUENTE GAC