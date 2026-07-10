GAC presenta la renovación de su marca en Chile para impulsar la expansión de la movilidad ecológica en América Latina

SANTIAGO, Chile, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de julio de 2026, GAC organizó una ceremonia histórica de renovación de marca en Santiago de Chile, con la que inauguró un nuevo capítulo en el desarrollo de su negocio local. Aprovechando el rápido auge de la movilidad eléctrica en América Latina, GAC está ampliando su presencia en toda Sudamérica con una competitiva gama completa de productos, lo que refuerza la posición global de las marcas automovilísticas chinas. El evento, que contó con una nutrida asistencia, reunió a distribuidores locales, los principales medios de comunicación y clientes clave, y sirvió para mostrar la excelencia de GAC en materia de fabricación inteligente de clase mundial y sus tecnologías de vanguardia en vehículos de nueva energía (NEV).

Tras haber cultivado el mercado latinoamericano durante años, GAC ha consolidado una sólida base en el mercado regional. Sus modelos de vehículos han cosechado un gran éxito entre los consumidores de Uruguay, Colombia, Bolivia y otros países de América Latina gracias a su calidad constante y su rendimiento fiable, de la mano de un crecimiento sostenido de la cuota de mercado: prueba de la capacidad de GAC para satisfacer las diversas necesidades de movilidad de los consumidores de la región. Aprovechando esta tendencia clave del sector, GAC ha perfeccionado su estrategia de mercado localizada para entrar en una nueva etapa de crecimiento de la marca.

La renovación de la marca de Chile presentó una gama completa de productos que abarca vehículos de combustión, híbridos y totalmente eléctricos, totalmente adaptados a los distintos escenarios de uso locales, desde viajes familiares por carretera hasta desplazamientos urbanos diarios. Jack Wu, vicepresidente del Centro Regional de GAC International para América y director general de GAC MOTOR American (Chile) SpA, tomó la palabra durante la ceremonia. Destacó la posición estratégica fundamental que ocupa Chile dentro de la estrategia global de GAC y expresó su más sincero agradecimiento a los concesionarios locales y a los equipos de la marca presentes por su constante dedicación. Gracias a su profundo conocimiento de la demanda de los compradores chilenos de vehículos de alta gama, elegantes, de alto rendimiento e inteligentes, GAC seguirá ofreciendo productos automovilísticos premium y diligentes servicios de posventa a los consumidores locales.

En el escenario global, GAC sigue avanzando en su expansión internacional a un ritmo constante, con una presencia comercial que abarca docenas de países y territorios de todo el mundo. Con el objetivo de poner de relieve la solidez de la industria automovilística china a través de una fabricación inteligente de alto nivel, la marca sigue consolidando su presencia en los mercados internacionales. La renovación de la marca en Chile supone un hito fundamental en el plan de expansión acelerada de GAC en Sudamérica. De cara al futuro, GAC aprovechará las oportunidades que surjan en los mercados regionales y demostrará la competitividad de las marcas automovilísticas chinas en el contexto de la transformación mundial hacia las nuevas energías.

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FUENTE GAC