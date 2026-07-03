GAC International publica los resultados del primer semestre con un rendimiento excepcional

GUANGZHOU, China, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el primer semestre de 2026, los volúmenes de ventas mayoristas y minoristas a usuarios directos de GAC, a nivel internacional, se duplicaron en comparación con el mismo período del año anterior. El total de exportaciones alcanzó la cifra de 121.483 unidades, lo que casi iguala el volumen de exportaciones de todo el año anterior, con un notable aumento interanual del 132 %, lo que marca un importante hito.

GAC experimentó un sólido crecimiento en todas las regiones. En las Américas, México mostró un rendimiento excepcional, ya que los modelos AION ES y AION UT se ubicaron entre los diez primeros puestos en la clasificación de ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés). Bolivia mantuvo su posición de liderazgo como la marca china de vehículos de pasajeros más vendida. Brasil, Colombia y otros países también registraron un fuerte crecimiento. En la región de Asia-Pacífico, y específicamente en la RAE de Hong Kong, GAC se situó en el primer lugar en la venta de vehículos eléctricos particulares en abril, luego de la eliminación gradual de los subsidios, con una cuota de mercado acumulada superior al 11 % entre enero y mayo. En abril, Singapur se ubicó en el segundo lugar entre las marcas de vehículos totalmente eléctricos con casi un 7 % de cuota de mercado, y Tailandia se mantuvo en el primer puesto en el segmento de los taxis eléctricos. Malasia e Indonesia también registraron un crecimiento notable. Europa aceleró su expansión estratégica: se comenzó la producción del modelo AION UT en Austria y realizó su debut en el mercado europeo en Milán, a lo que le siguieron lanzamientos oficiales en el Reino Unido y España, para establecer un sistema operativo inicial que abarcó toda la cadena. En el Medio Oriente y África, el EMZOOM se ubicó en el primer puesto en el mercado de los SUV del segmento B en el Líbano, mientras que en la región del Medio Oriente la marca experimentó un incremento considerable en las ventas acumuladas con respecto al año anterior.

Asimismo, GAC obtuvo un amplio reconocimiento internacional por su calidad y solidez. En Kuwait, obtuvo dos títulos como número uno: uno por la mejor calidad general de los vehículos y otro por el mayor valor residual entre los fabricantes de autos chinos. En Tailandia, GAC superó a todas las marcas chinas en valor residual a tres años. El AION UT mantuvo su racha ganadora, al lograr ubicarse en el primer lugar en el segmento de los hatchbacks completamente eléctricos en la RAE de Hong Kong, Colombia, Uruguay y Singapur, con más de 600 pedidos anticipados en Australia y la obtención de varios reconocimientos como el de Vehículo eléctrico de batería más vendido de Bolivia y el primer lugar en crecimiento de las exportaciones de autos eléctricos tipo hatchback A0 chinos. El AION V alcanzó nuevos máximos en ventas internacionales, fue nominado para al premio Drive Car of the Year 2026 y fue reconocido como el "SUV eléctrico de élite n.º 1" en la RAE de Hong Kong.

Al cerrar el primer semestre con un índice de rendimiento excepcional, GAC International acelera su expansión mundial con un impulso imparable.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

FUENTE GAC