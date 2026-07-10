GAC ofrece un sólido desempeño en el primer semestre con una expansión global acelerada

GUANGZHOU, China, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Según el boletín de producción y ventas de junio publicado por GAC Group, las ventas totales de vehículos del grupo en el primer semestre alcanzaron las 773.100 unidades, lo que representa un aumento interanual del 2,35 %, y los vehículos de nueva energía y de ahorro de energía representaron el 62,82 % de las ventas totales.

Impulsadas por el plan "Panyu Action", las ventas de las marcas propias de GAC se aceleraron hasta 346.000 unidades en el primer semestre, un aumento interanual del 35,69 %. En julio, la producción acumulada de GAC superará las 30 millones de unidades, lo que marcará un nuevo hito en su desarrollo a gran escala.

Los mercados extranjeros se convirtieron en el segmento de más rápido crecimiento de GAC, con exportaciones de marca propia que alcanzaron 121.500 unidades de enero a junio, lo que representa un aumento del 132 %.

En el primer semestre, GAC logró un crecimiento concentrado de las ventas en los mercados extranjeros, con un alto crecimiento simultáneo en cinco regiones principales: América, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y Europa. En México, AION UT y AION ES se ubicaron entre los tres primeros en los mercados eléctricos puros del segmento B y del segmento C, respectivamente. En Bolivia, GAC S7 y AION UT fueron nombrados los modelos híbridos enchufables y eléctricos puros más vendidos del año en el país, mientras que GAC mantuvo la posición n.° 1 en ventas entre las marcas de vehículos chinos de pasajeros en el mercado local durante varios meses consecutivos. En Brasil y Colombia, las ventas de GAC en junio aumentaron un 1.129 % y un 804 % mes a mes respectivamente, mientras que Uruguay registró un aumento interanual del 254 % en junio.

En la región de Asia-Pacífico, la participación de mercado de GAC alcanzó nuevos máximos en múltiples mercados. En la RAE de Hong Kong, la participación de mercado de vehículos eléctricos de GAC superó el 11 % de enero a mayo; las ventas de Tailandia aumentaron un 207 % mes a mes en junio y las ventas de Singapur aumentaron un 77 %. En Medio Oriente y África, luego de un aumento de las ventas regionales del 282 % en enero-febrero, el EMZOOM encabezó el mercado de SUV del segmento B del Líbano en mayo, mientras que las ventas de Etiopía aumentaron un 510 % mes a mes en junio.

En Europa, GAC ha construido una operación de cadena completa que abarca desde la producción local hasta el comercio minorista, habiendo ingresado a Italia, Reino Unido y España, y ocupando el segundo lugar entre las marcas chinas de vehículos eléctricos en Grecia en junio. Mientras tanto, AION UT inició la producción en su planta KD en Austria.

De cara al segundo semestre, GAC Group continuará aprovechando la fortaleza mejorada de sus productos y sistemas para crear un valor de movilidad que supere las expectativas de los clientes.

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FUENTE GAC