GAC se lanza en Argentina: profundiza la estrategia sudamericana con un movimiento clave, acelera su expansión global

BUENOS AIRES, Argentina, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 11 de noviembre de 2025, GAC celebró su ceremonia de lanzamiento de marca en Buenos Aires, Argentina, anunciando oficialmente su entrada en el mercado automotriz argentino. Esta entrada marca la finalización integral del diseño del mercado sudamericano de GAC. Wang Xiaoxu, Ministro Consejero de la Embajada de China en Argentina, Wu Bingcheng, Vicepresidente del Centro Regional de las Américas de GAC INTERNATIONAL y Gerente General de GAC INTERNATIONAL Chile, el equipo de distribuidores de AVANTEK, los medios comerciales e invitados de todos los sectores se reunieron en el evento para presenciar este momento histórico que significa la profundización acelerada de GAC en su presencia en el mercado sudamericano.

image

Centrada en la exhibición de la marca y la experiencia del usuario, la ceremonia de lanzamiento diseñó sesiones destacadas multidimensionales. Los invitados interactuaron a través de la instalación interactiva "Árbol de la Prosperidad", disfrutaron de un espectáculo audiovisual de alta tecnología y danzas tradicionales chinas del dragón y el león, y experimentaron modelos clave como el GS8, AION ES, EMKOO y EMZOOM, demostrando las fortalezas del producto.

Wu Bingcheng transmitió la visión de desarrollo de GAC de integrarse profundamente en el mercado local en la ceremonia. Afirmó que GAC se ha involucrado profundamente en la industria automotriz durante décadas, desarrollando capacidades de cadena completa que cubren investigación y desarrollo (I + D), producción y gestión de calidad. Ha mantenido una cooperación amistosa con Toyota y Honda durante más de 20 años, absorbiendo continuamente conceptos y tecnologías de fabricación líderes en el mundo.

Siguiendo el camino de desarrollo del "posicionamiento de alta gama, la calidad primero y la innovación", el negocio de GAC se ha expandido a más de 80 países y regiones de todo el mundo, con más de 6.000 empleados de I + D en todo el mundo. Ha ganado el J.D. Power China Championship durante ocho años consecutivos, obteniendo un reconocimiento cada vez mayor a nivel mundial.

Desde las sucesivas aperturas de salas de exposiciones en Chile y Bolivia hasta este lanzamiento oficial en Argentina, GAC ha avanzado constantemente en su presencia en América del Sur. Como un eje importante de la estrategia sudamericana de la marca, el desembarco en el mercado argentino mejorará aún más la red de diseño de GAC en América Latina.

En el futuro, GAC defenderá el concepto de "El cliente primero", se centrará en la solidez del producto, la solidez tecnológica y las capacidades de servicio, profundizará la colaboración con socios locales, promoverá la adaptación de la localización del producto y la actualización del canal, mejorará continuamente la influencia de la marca en el mercado sudamericano y avanzará constantemente hacia el objetivo de "convertirse en una marca de automóviles favorita entre los consumidores de todo el mundo".

