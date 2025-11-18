GAC entra en Australia con tres vehículos nuevos y lanza una estrategia local australiana para crear un mercado de referencia en el Pacífico Sur

SÍDNEY, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, GAC organizó su ceremonia de lanzamiento de la marca y el nuevo modelo en Sídney, donde dio a conocer oficialmente su estrategia local para Australia: "GAC: Growing Australian Confidence", la implementación localizada de la estrategia global "One GAC 2.0" de la empresa. A través de una serie de inversiones estratégicas a largo plazo, GAC tiene como objetivo integrarse profundamente en el mercado australiano, en Australia, para Australia, sirviendo a Australia y contribuyendo a Australia, al ofrecer movilidad baja en carbono, ecológica e inteligente para una vida mejor. Este hito marca un nuevo capítulo importante en la expansión de GAC en Australia y en la región del Pacífico Sur en general.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el debut simultáneo de tres modelos globales estratégicos: el Spacious Intelligent SUV, AION V, el Versatile Luxury MPV, el M8 PHEV, el primer MPV híbrido enchufable en Australia, y el EMZOOM, el elegante SUV inteligente. Juntos, estos modelos ofrecen una gama diversificada de soluciones de movilidad en sistemas de propulsión puramente eléctricos, híbridos enchufables y de combustible, que satisfacen las diversas necesidades de los viajeros urbanos, las familias y los usuarios de negocios por igual.

El M8 PHEV, el primer MPV de lujo híbrido enchufable de Australia, encarna el concepto de una "Mansión móvil serena y refinada". Combinando un rendimiento eléctrico potente pero suave con un confort y una comodidad inteligentes, establece un nuevo punto de referencia para los viajes ejecutivos y la movilidad familiar premium.

El AION V, diseñado pensando en las familias modernas, combina capacidad eléctrica de largo alcance, carga ultrarrápida, espacio versátil y seguridad avanzada. Ha alcanzado la prestigiosa calificación de seguridad de cinco estrellas E-NCAP y cumple plenamente con los estándares de seguridad de cinco estrellas de Australia. Establece un nuevo punto de referencia para los SUV ecológicos e inteligentes y se destaca como el compañero perfecto para las familias australianas que adoptan la movilidad sostenible.

El EMZOOM, con su diseño audaz y dinámico, su interior inteligente y su experiencia de conducción líder en su clase, brinda una nueva emoción a los conductores jóvenes y conscientes del estilo, lo que muestra el espíritu distintivo de innovación juvenil e ingeniería de alto rendimiento de GAC.

Estos tres nuevos modelos encarnan el compromiso de GAC con la "calidad de primer nivel" y la "tecnología pionera", y abordan plenamente las prioridades de los consumidores australianos en materia de seguridad, alcance, inteligencia y valor. Durante los próximos cinco años, GAC planea introducir más de diez modelos nuevos en sedanes, SUV, camionetas y monovolúmenes, creando una amplia cartera de productos que abarca todos los segmentos y tecnologías de tren motriz para ofrecer a los clientes australianos experiencias de movilidad de alta tecnología, alta calidad y alto valor.

