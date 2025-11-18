GAC lanza la estrategia local de Australia con el debut simultáneo de tres nuevos modelos, lo que abre un nuevo capítulo en el Pacífico Sur

SÍDNEY , 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, GAC celebró una gran ceremonia en Sídney para lanzar su marca y sus nuevos modelos de vehículos en Australia, y dio a conocer oficialmente su estrategia local para Australia: "GAC: Growing Australian Confidence" (GAC: Creciente confianza australiana). Este hito marca la implementación tangible de la estrategia global de GAC, "ONE GAC 2.0", en Australia y significa el comienzo de un nuevo capítulo en el desarrollo de la marca en toda Australia y la región del Pacífico Sur.

Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL, declaró: "GAC está aquí con un compromiso a largo plazo. Nos mantendremos fieles a nuestro principio de "En Australia, para Australia, integrándonos en Australia, sirviendo a Australia y contribuyendo a Australia". Nuestra ambición es brindar movilidad ecológica, inteligente y agradable a los clientes australianos y convertirnos en una marca confiable en este mercado ".

Como aspectos destacados del evento, GAC presentó tres modelos emblemáticos estratégicos a los consumidores australianos: el espacioso SUV inteligente AION V, el primer MPV híbrido enchufable de lujo M8 PHEV del país y el moderno SUV inteligente EMZOOM. Juntos, estos modelos ofrecen una amplia gama de soluciones de movilidad, que abarcan opciones puramente eléctricas, híbridas enchufables y de combustible, para satisfacer diversas necesidades, desde los desplazamientos urbanos hasta los viajes familiares y el uso por negocios. En los próximos cinco años, GAC planea introducir más de diez modelos nuevos en sedanes, SUV, camionetas y monovolúmenes.

En términos de desarrollo de la red de liderazgo, la filial australiana de GAC está operativa, con nueve puntos de venta y servicio iniciales. Durante los próximos cinco años, la red se ampliará a más de 100 concesionarios, que cubrirán las principales regiones y ciudades de Australia.

Para el desarrollo del sistema de servicio, GAC ha presentado su modelo de servicio "GAC Care", que ofrece beneficios líderes, como una garantía ilimitada de siete años para el kilometraje del vehículo y una garantía ilimitada de ocho años para la batería. Al mismo tiempo, GAC implementará su estándar global de ventas y servicio GSSW, brindando una experiencia de alta calidad al cliente que cubre la cita, la recepción, el mantenimiento, la entrega del vehículo y el seguimiento posventa.

En el nuevo ecosistema energético, GAC se asociará con concesionarios locales para proporcionar servicios de carga de CC y CA en las ubicaciones de los concesionarios. Los nuevos clientes de vehículos energéticos recibirán cargadores domésticos gratuitos y soluciones de recarga de emergencia, lo que impulsará el ecosistema de movilidad ecológica de Australia.

Con 9 socios de concesionarios a bordo, GAC se ha embarcado oficialmente en su viaje por el mercado australiano, trabajando juntos para construir un vibrante ecosistema de movilidad verde y ofrecer experiencias de movilidad más inteligentes y mejores para los consumidores locales.

