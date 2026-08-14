GAC se sitúa entre las 5 primeras marcas de coches de Uruguay seis meses después del lanzamiento del AION UT

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, GAC siguió registrando un fuerte crecimiento en Uruguay. Según las estadísticas de ventas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), tras aproximadamente 18 meses en el mercado local, GAC alcanzó en julio de 2026, por primera vez en su historia, el quinto puesto entre las marcas de coches en Uruguay. La marca también ocupó el tercer puesto entre las marcas de vehículos eléctricos a batería (BEV), con una cuota de mercado mensual del 6,0 %.

Entre enero y julio de 2026, las ventas de GAC en Uruguay fueron más de 13 veces superiores a las registradas durante el mismo período de 2025, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 1218 %. Durante los primeros siete meses, GAC ocupó el décimo puesto en ventas acumuladas de coches y el quinto entre las marcas de automóviles chinas. De las cinco principales marcas chinas con datos comparables respecto al año anterior, GAC registró la tasa de crecimiento más alta, lo que ha reforzado aún más su posición como una de las marcas de automóviles chinas de más rápido crecimiento en Uruguay.

El AION UT se lanzó oficialmente en Uruguay en febrero de 2026. Con un diseño inspirado en Milán, un interior espacioso y versátil, tecnología inteligente y las ventajas de ser totalmente eléctrico, el modelo no tardó en ganar popularidad entre los consumidores jóvenes y las familias urbanas. Apenas 17 días después de su lanzamiento, el AION UT destacó en el reducido segmento de los vehículos eléctricos a batería (BEV) de Uruguay, lo que contribuyó al rápido crecimiento de las ventas de GAC y a una mayor notoriedad de la marca.

AION V también obtuvo unos excelentes resultados en julio. En el segmento de los SUV compactos, el AION V ocupó el primer puesto en ventas mensuales entre los SUV compactos de Uruguay. En todo el mercado de los SUV, independientemente de la categoría del vehículo, ocupó el segundo puesto, con aproximadamente un 6,9 % del total de ventas de SUV de ese mes.

Los excelentes resultados obtenidos por el AION UT y el AION V reflejan la creciente demanda entre los consumidores uruguayos de vehículos eléctricos prácticos, con un alto nivel tecnológico y una excelente relación calidad-precio. Con precios competitivos, interiores espaciosos, tecnología avanzada y un completo equipamiento de seguridad, los modelos de GAC ofrecen una combinación equilibrada de comodidad, tecnología y seguridad.

De cara al futuro, GAC seguirá colaborando con sus socios locales para ampliar su red de ventas y servicios, lanzar al mercado nuevos modelos de energía alternativa más competitivos y ofrecer soluciones de movilidad más inteligentes, seguras y sostenibles. Mediante una inversión continua en productos, servicios y el desarrollo del mercado local, GAC pretende impulsar el crecimiento a largo plazo en Uruguay y en toda Sudamérica.

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FUENTE GAC