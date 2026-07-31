El GAC Group figura en la lista Fortune Global 500 por 14.º año consecutivo, lo que pone de relieve su continuo crecimiento a nivel mundial

GUANGZHOU, China, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Fortune ha publicado su lista Global 500 de 2026, y el GAC Group ha sido incluido en ella por 14.º año consecutivo, lo que supone otro hito en su trayectoria de desarrollo global.

Desde su primera inclusión en la lista hasta su presencia actual, que ya suma 14 años consecutivos, este reconocimiento refleja el compromiso de larga data de GAC con el desarrollo de productos de alta calidad y con ofrecer valor a los clientes. Este logro pone de relieve la contribución de GAC al avance de la industria automovilística china y refleja la evolución de GAC, que ha pasado de ser un fabricante de automóviles líder a nivel nacional a convertirse en una empresa automovilística cada vez más global.

El año 2026 supone un hito para GAC. El 16 de julio, el vehículo número 30 millones salió de la cadena de montaje de la planta de fabricación de GAC. Desde su primer vehículo hasta la entrega número 30 millones, GAC ha recorrido este camino en tan solo 29 años, alcanzando una impresionante "velocidad GAC" (GAC Speed). Detrás de ello se encuentran la confianza y la elección de decenas de millones de clientes, el compromiso de larga data de GAC con la calidad y la seguridad, y su determinación por avanzar hacia la electrificación y la transformación inteligente. Esto también refleja la evolución general de la industria automovilística china, que ha pasado de un crecimiento basado en el volumen a uno basado en el valor.

El negocio internacional de GAC siguió cobrando impulso durante el primer semestre de 2026, con exportaciones acumuladas que alcanzaron los 121 483 vehículos, lo que supone un aumento del 132 % respecto al mismo periodo del año anterior. En la actualidad opera en más de 110 países y regiones, cuenta con 746 puntos de venta y servicio, 7 plantas de fabricación en el extranjero y exportaciones acumuladas que superan los 540 000 vehículos. Los mercados de todas las regiones han registrado un sólido crecimiento: en Asia-Pacífico, Hong Kong (China) lideró las ventas de automóviles privados eléctricos y Tailandia lidera la cuota de mercado de los taxis eléctricos; en América, México y Bolivia obtuvieron resultados sobresalientes; varios países de Oriente Medio y África registraron un crecimiento de tres dígitos; y GAC ha entrado en mercados como el del Reino Unido y España, al tiempo que ha comenzado la producción en serie en la planta de Graz, en Austria, lo que acelera la localización global.

Al alcanzar este hito de 14 años consecutivos en la lista Fortune Global 500, GAC seguirá avanzando en el marco del desarrollo de alta calidad y la transformación global del sector, cumpliendo con sus responsabilidades y compromisos corporativos, y avanzando junto a sus clientes de todo el mundo.

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FUENTE GAC