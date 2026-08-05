Impulsando el periodismo de primera línea: GAC ofrece a la Agencia de Noticias Xinhua un servicio de transporte silencioso y confiable para la cobertura de torneos en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Desde las animadas avenidas de la Ciudad de México hasta las calles históricas de Toluca y las canteras locales, la pasión por el fútbol se ha apoderado del país anfitrión durante el desarrollo del Mundial por toda Norteamérica. Con el fin de apoyar el trabajo de los periodistas de primera línea que cubren este espectáculo mundial de gran importancia, GAC ha cedido sus modelos AION UT y GS7 como vehículos oficiales de servicio para la Agencia de Noticias Xinhua, proporcionando así un espacio de trabajo móvil silencioso, espacioso y confiable a los reporteros que deben hacer frente al ritmo frenético que exige la cobertura del torneo.

Para los profesionales de Xinhua, gran parte de su trabajo se realiza sobre la marcha. Al desplazarse entre estadios, centros de prensa y hoteles de los equipos, el AION UT y el GS7 son mucho más que un simple medio de transporte: funcionan como redacciones móviles. En el entorno tranquilo y estable de cada viaje, los periodistas pueden organizar el material de video y prepararse para las entrevistas, de modo de llegar a cada encargo totalmente preparados. El habitáculo del AION UT, compacto pero espacioso, permite alojar fácilmente la cámara y el equipo de retransmisión en directo, mientras que el interior silencioso y cómodo del GS7 aporta una agradable sensación de tranquilidad ante las exigencias de un trabajo periodístico de gran presión.

GAC ha creado una gama sólida y diversificada de 10 modelos en México, lo que le ha valido una popularidad cada vez mayor entre los consumidores locales. Según los datos de ventas de JATO correspondientes al periodo de enero a mayo de este año, los modelos AION ES y AION UT de GAC se situaron entre los diez vehículos eléctricos de batería (BEV) más vendidos en México; concretamente, el AION UT ocupó el tercer puesto en la categoría de vehículos totalmente eléctricos del segmento B, mientras que el AION ES se situó en segundo lugar en el segmento C.

México sigue siendo un mercado estratégico fundamental en la expansión global de GAC. GAC ya ha establecido una alianza estratégica con el club de fútbol mexicano Toluca FC, creando una estrategia de marketing deportivo que abarca toda Latinoamérica y se integra con la presencia global de GAC. De cara al futuro, GAC pasará de los patrocinios puntuales a una estrategia de ecosistema deportivo totalmente integrada, lo que reforzará aún más la influencia de su marca a nivel mundial.

FUENTE GAC