GACA: LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA AVIACIÓN ABORDARÁN LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AVIACIÓN EN EL 2024 FUTURE AVIATION FORUM EN RIAD, DEL 20 AL 22 DE MAYO

Asistirán más de 5000 expertos y líderes de aviación de más de 100 países, incluidos la OACI, IATA, ACI, todos los principales fabricantes mundiales, aerolíneas y aeropuertos.

FAF24 propondrá un plan para resolver el mayor desafío de la aviación y presentará premios que reconozcan los logros y las innovaciones en la aviación mundial.

RIAD, Reino de Arabia Saudita, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El Future Aviation Forum (FAF) regresa a Riad del 20 al 22 de mayo de 2024, reuniendo a 5.000 expertos y líderes de la aviación de más de 100 países, incluidos ministros, reguladores, fabricantes, aerolíneas y aeropuertos. El Foro encontrará soluciones a los principales desafíos del sector, invitando a los asistentes a votar en persona sobre lo que ven como el mayor desafío en la aviación, con resultados anunciados el último día.

El Foro, que vio la firma de más de 50 acuerdos y $ 2.7 mil millones en acuerdos durante la edición de 2022, contará con anuncios comerciales de importancia mundial, incluidos pedidos de equipos, anuncios de conectividad y asociaciones de proveedores, y ceremonias de premios que reconocen los logros y la innovación en la aviación.

Organizado por la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) de Arabia Saudita bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman, el Foro se centrará en el tema: Elevar la Conectividad Global.

Su Excelencia el Presidente de GACA, Abdulaziz-Al Duailej, dijo:

"El 2024 Future Aviation Forum reunirá una vez más a los líderes mundiales de la aviación para resolver los mayores desafíos de la aviación, incluidos los problemas de la cadena de suministro de fabricación, las limitaciones de capacidad y el desarrollo del capital humano en todo el mundo. Arabia Saudita se compromete a proporcionar liderazgo mundial en estos temas.

El Foro también mostrará las oportunidades sin precedentes de inversión, crecimiento e innovación que se están creando en todo el Reino en apoyo de Visión 2030, para inversores, proveedores y operadores ".

FAF24 inicia una semana monumental para los reguladores de la aviación y otros líderes, donde el Reino también será sede de la asamblea general anual del Consejo Internacional de Aeropuertos y otros eventos del sector que verán a los líderes de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional asistir al Foro.

Los asistentes al evento ya incluyen a los principales fabricantes mundiales, aerolíneas como Riyadh Air, Saudia, Flynas y Flyadeal, y proyectos de Saudi Vision 2030, incluidos NEOM, Red Sea Global, aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional King Salman, entre otros.

El Foro también avanzará en la transformación de la Estrategia de Aviación Saudí (SAS) del Reino en el principal centro de aviación de Oriente Medio. La estrategia está desbloqueando más de $ 100 mil millones de inversión para impulsar un inmenso crecimiento del sector, con un aumento del 26 % en el número de pasajeros en 2023 a 112 millones y un aumento del 16 % en los vuelos de 700.000 a casi 815.000.

Acerca del Future Aviation Forum:

El Foro de Aviación del Futuro 2024, organizado por GACA, reunirá a más de 5.000 expertos y líderes de la aviación de más de 100 países, incluidos ejecutivos de aerolíneas internacionales, todos los principales fabricantes mundiales, ejecutivos de aeropuertos, líderes de la industria y reguladores para dar forma al futuro de los viajes aéreos internacionales y la gestión de la carga. El Foro será un punto de reunión global para encontrar soluciones a los problemas más apremiantes de la aviación, incluida la gestión de la cadena de suministro, la planificación del capital humano, el crecimiento de la capacidad, la experiencia del cliente, la sostenibilidad y la seguridad.

El Future Aviation Forum tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita, del 20 al 22 de mayo de 2024.

Acerca de la Estrategia de Aviación de Arabia Saudita y la Autoridad General de Aviación Civil (GACA):

La Estrategia de Aviación de Arabia Saudí está transformando todo el ecosistema de la aviación saudí para convertirse en el sector de la aviación número uno en Oriente Próximo para 2030, gracias a Visión 2030 y en línea con la Estrategia Nacional de Transporte y Logística del Reino.

La Estrategia está desbloqueando US$ 100 mil millones en inversión privada y gubernamental en los aeropuertos, aerolíneas y servicios de apoyo a la aviación del Reino. La Estrategia ampliará la conectividad de Arabia Saudita, triplicará el tráfico anual de pasajeros, establecerá dos centros de conexión de larga distancia a nivel mundial y aumentará la capacidad de carga aérea.

La estrategia de aviación saudí está dirigida por el regulador de aviación del Reino, la Autoridad General de Aviación Civil (GACA). La misión regulatoria de GACA es desarrollar la industria del transporte aéreo de acuerdo con los últimos estándares internacionales, fortalecer la posición del Reino como un actor influyente a nivel mundial en la aviación civil y hacer cumplir las normas, reglamentos y procedimientos pertinentes para garantizar la seguridad y la sostenibilidad del transporte aéreo.

