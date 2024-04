沙特民航總局 (GACA)：全球航空業領導人將於 5 月 20 日至 22 日在利雅德舉行的 2024 年「未來航空論壇」上探討航空業面臨的挑戰與機遇

論壇由沙特阿拉伯民航總局 (GACA) 主辦,由兩聖地監護人、沙特阿拉伯國王 Salman 贊助,論壇將圍繞以下主題:提升全球連通性。

GACA 主席 Abdulaziz-Al Duailej 閣下表示:

「2024 年未來航空論壇將再次團結全球航空業領導人,共同解決航空業面臨的最大挑戰,包括製造供應鏈問題、產能限制和全球人力資本發展。沙特阿拉伯致力於在這些議題上發揮全球領導作用。

論壇還將向投資者、供應商和營運商展示沙特各地區為支持《2030 年願景》而創造的前所未有的投資、成長和創新機會。」

FAF24 為航空監管機構和其他領導人的重要一週行程拉開了序幕,屆時沙特王國還將舉辦國際機場理事會年度大會及其他行業活動,國際民用航空組織和國際航空運輸協會的領導人亦將出席論壇 。

與會方包括全球主要製造商、航司 (Riyadh Air、Saudia、Flynas 和 Flyadeal 等)、沙特阿拉伯 2030 願景計劃 (NEOM、Red Sea Global 等)、薩勒曼國王國際機場等機場。

論壇亦將推動沙特阿拉伯航空策略 (SAS) 進程,即將沙特王國轉變為中東主要航空樞紐。該策略正在釋放超過 1,000 億美元的投資,以推動航空業的巨大發展;直至 2023 年,旅客人數已增長 26% (達 1.12 億人次),航班量增長 16%(從 70 萬架次增至近 81.5 萬架次)。

登記 - https://registration.futureaviationforum.com/en/join/public-delegate

網址 - https://futureaviationforum.com

關於「未來航空論壇」:

由 GACA 主持的 2024 年「未來航空論壇」將匯聚來自 100 多個國家和地區的 5000 多名航空專家和領導人,包括國際航空公司、全球主要製造商、機場高管、行業領袖和監管機構代表,致力於共同塑造國際航空旅行和貨運管理的未來。論壇將成為一個全球召集點,為航空業最迫切的問題尋求解決方案,包括供應鏈管理、人力資本規劃、運力成長、客戶體驗、可持續發展和安全。

「未來航空論壇」將於 2024 年 5 月 20 日至 22 日在沙特阿拉伯利雅德舉行。

網站 - https://futureaviationforum.com

Twitter/X - @FAF_Saudi

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/futureaviationforum/

YouTube - https://www.youtube.com/@futureaviationforum6029

關於沙特國家航空行業策略和民航總局 (GACA):

沙特阿拉伯國家航空行業策略正在改造整個沙特阿拉伯航空生態系統,以便在《2030 願景》的推動下,根據沙特王國的《國家運輸與物流策略》,到 2030 年成為中東第一大航空業。

該策略正在為沙特阿拉伯的機場、航司和航空支援服務釋放 1000 億美元的私人和政府投資。該策略將擴大沙特阿拉伯的連通性,將年客運量增加兩倍,建立兩個全球長途連接樞紐,同時提高航空貨運能力。

沙特阿拉伯國家航空行業策略由沙特阿拉伯航空監管機構——民航總局 (GACA) 領導。GACA 的監管使命是依照最新的國際標準發展航空運輸業,加強沙特阿拉伯作為具有全球影響力的民用航空參與者的地位,並執行相關規則、法規和程序,以確保航空運輸的安全和安保以及可持續性。

「未來航空論壇」媒體諮詢| [email protected]

SOURCE The General Authority of Civil Aviation (GACA) of the Kingdom of Saudi Arabia