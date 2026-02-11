¡Galaxy Unpacked está por llegar! Pre-Regístrate con Samsung México y obtén increíbles beneficios

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo Galaxy Unpacked se aproxima, si quieres ser de las primeras personas en tener lo último en innovación de Samsung ya puedes entrar a www.samsung.com/mx/Unpacked, donde podrás registrarte y contestar una trivia para ganar un viaje y ahorrar al comprar el nuevo Galaxy.

El Galaxy Unpacked febrero 2026 está a unos días y revelará las más recientes innovaciones de Samsung Galaxy, en lo que será una nueva fase en la era de la IA, donde la inteligencia se vuelve verdaderamente personal y adaptativa.

Si quieres ser de los primeros en tener estos lanzamientos, el Pre-Registro ya está abierto y lo estará hasta el 24 de febrero, con la oportunidad de ganar un viaje a Punta Cana y premios exclusivos. Además, quienes se registren podrán ahorrar hasta $3,799 pesos en el siguiente Galaxy y recibirán un cupón por $500 pesos al comprar los próximos Galaxy Buds.

Es muy sencillo participar por los premios, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de Pre-Registro en www.samsung.com/mx/Unpacked y llena el formulario, Al finalizar se te dirigirá a una página donde podrás dar clic para participar en la trivia, Debes contestar correctamente y en el menor tiempo posible las tres preguntas, Al finalizar el periodo de registro se definirá al ganador y se le contactará vía correo electrónico.

Recuerda que la transmisión en vivo del próximo Galaxy Unpacked se realizará el miércoles 25 de febrero a las a las 12:00 p.m. (hora del centro de México) a través de Samsung.com/mx, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902233/ODT_B059_KV_HR_MIRACLE_VF_1000_e1770772916464.jpg

FUENTE Samsung Mexico