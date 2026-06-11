Resistencia, movilidad y seguridad: Samsung destaca el avance de los dispositivos robustos en operaciones de campo

Con garantía de tres años e integración al ecosistema Samsung, las soluciones apoyan la digitalización de operaciones en logística, construcción, retail e industria

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La transformación digital en el entorno corporativo ya ha superado las oficinas y los centros administrativos. En sectores como logística, construcción, servicios, retail y manufactura, la movilidad es una parte esencial de las operaciones, que exige dispositivos preparados para entornos externos, rutinas intensas y actividades críticas en campo. En este escenario, la línea Galaxy Rugged de Samsung gana espacio entre las empresas de América Latina que buscan mayor conectividad, productividad y continuidad operativa.

Tecnología pensada para condiciones extremas

Según estudios recientes, el mercado de dispositivos robustos ha crecido a nivel global. Considerando únicamente las tabletas de esta categoría, Fortune Business Insigh ts [1] señala que este crecimiento debería alcanzar cerca de $ 946 millones de dólares, impulsado principalmente por sectores como logística, construcción, retail, servicios y manufactura.

Actualmente, el portafolio de Samsung incluye soluciones como el smartphone Galaxy XCover7 y las tabletas Galaxy Tab Active5 y Galaxy Tab Active5 Pro [2]. Además de la resistencia física, uno de los diferenciales de la línea es la garantía de tres años ofrecida por Samsung para los dispositivos, lo que proporciona una mayor previsibilidad para las empresas que dependen de equipos disponibles de forma continua en sus operaciones.

"La movilidad corporativa ha dejado de estar restringida al entorno de oficina. Hoy los equipos de campo, independientemente del sector en el que operen, necesitan dispositivos preparados para operaciones intensas, conectadas y cada vez más digitales. La línea Rugged responde a esta necesidad, ofreciendo resistencia, seguridad e integración con el ecosistema Samsung para garantizar la continuidad operativa incluso en los entornos más desafiantes", afirma André Peixoto, Director Senior de Oferta Integrada B2B de Samsung para América Latina.

A diferencia de los modelos convencionales, los dispositivos robustos de Samsung están diseñados para soportar caídas, polvo, humedad, vibraciones y variaciones de temperatura, además de ofrecer una mayor durabilidad para uso prolongado en campo. También permiten su operación con guantes, cuentan con baterías removibles y son compatibles con accesorios específicos para entornos industriales y corporativos.

Cómo los dispositivos robustos pueden apoyar a diferentes industrias

En la práctica, estos dispositivos pueden utilizarse en distintos escenarios corporativos:

En operaciones logísticas: ayudan a los equipos de transporte y almacén a mantener el rastreo y la comunicación en tiempo real.

En la construcción: apoyan inspecciones, elaboración de informes y seguimiento de obras directamente en campo.

En el sector de servicios e inspecciones de campo: permiten el acceso remoto a información y sistemas incluso en entornos externos o de difícil acceso

Información y comunicación seguras, independientemente de la ubicación

Además de la resistencia física, otro diferencial es la integración con las soluciones corporativas de Samsung. Con recursos como Samsung Knox Suite, una plataforma desarrollada para la gestión y protección de dispositivos corporativos, las empresas pueden realizar configuraciones remotas, monitoreo, control de aplicaciones, actualización de sistemas y aplicación de políticas de seguridad a gran escala; lo que simplifica la administración de dispositivos utilizados en campo.

"La resistencia es solo una parte de la ecuación. Lo que las empresas buscan hoy es un dispositivo que pueda integrar movilidad, conectividad, gestión y seguridad en una única solución. Por eso, cuando se combinan con el ecosistema Samsung, los dispositivos Rugged ayudan a las empresas a reducir interrupciones operativas, mejorar la comunicación entre equipos y aumentar la eficiencia en distintos tipos de operaciones", refuerza Peixoto.

Con un portafolio orientado al mercado corporativo, Samsung busca posicionar los Rugged Devices como parte de una estrategia más amplia de movilidad empresarial, conectando hardware, seguridad, gestión y productividad en diferentes sectores de la economía.

Conoce a continuación las principales especificaciones de cada modelo:

Modelo Principales diferenciales Uso recomendado Galaxy XCover7 Pantalla de 6,6", resistencia IP68 y certificación militar MIL-STD-810H, GPS, conectividad 5G/Wi-Fi 6, operación con guantes, batería reemplazable y gestión remota corporativa Equipos de campo, logística, retail, servicios, mantenimiento y operaciones externas Galaxy Tab Active5 Pantalla de 8", S Pen, batería removible, resistencia IP68 y certificación militar MIL-STD-810H, GPS, conectividad 5G/Wi-Fi 6 y gestión remota Inspecciones técnicas, construcción, informes en campo, inventario y operaciones industriales Galaxy Tab Active5 Pro* Pantalla de 10,1", S Pen, resistencia IP68, certificación militar MIL-STD-810H, GPS, conectividad 5G/Wi-Fi 6E, NFC frontal, Dual SIM, batería Dual Hot Swap y gestión remota Operaciones complejas, industria, centros logísticos, servicios y entornos corporativos de alta demanda

Obtén más información sobre las soluciones corporativas y conoce el portafolio completo de Samsung accediendo al portal de empresas: https://www.samsung.com/mx/business/mobile/rugged/.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo los mundos de los televisores, de la señalización digital, de los smartphones, de los wearables, tabletas, electrodomésticos, así como de los sistemas de red, la memoria, el LSI de sistemas y la fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea productos innovadores para automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con sus socios y la integración de la inteligencia artificial en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin fisuras. Para conocer las últimas noticias, visita la sala de prensa de Samsung en news.samsung.com.

[1] Fuente: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/07/2511178/0/en/Rugged-Tablets-Market-to-Hit-USD-USD-946-Million-by-2025-At-CAGR-of-5-9.html

[2] Sujeto a disponibilidad en cada país.

FUENTE Samsung Mexico