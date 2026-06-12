Por primera vez, Compra y Prueba llega a la categoría de línea blanca de Samsung en Latinoamérica con sus refrigeradores Bespoke AI AutoView

CIUDAD DE MEXICO , 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Elegir un nuevo refrigerador implica comparar capacidad, diseño, consumo energético y tecnología. Sin embargo, la verdadera diferencia de un electrodoméstico se descubre en el día a día. Por ello, Samsung amplía su programa Compra y Prueba para los refrigeradores Bespoke AI AutoView.

Esta es la primera ocasión que Compra y Prueba se implementa en la categoría de línea blanca en México y Latinoamérica. Con este paso, Samsung amplía el alcance del programa y ofrece a los consumidores una nueva forma de acercarse a la tecnología de la marca, al permitir que conozcan en su propio hogar la calidad, innovación y desempeño de los dispositivos antes de realizar una compra.

"Los electrodomésticos forman parte del día a día de las personas, por lo que su valor va mucho más allá de sus especificaciones técnicas. Con Compra y Prueba queremos que los usuarios tomen una decisión con total confianza, a través de una experiencia cómoda, segura y cercana que les permita conocer el producto y descubrir todo lo que nuestras innovaciones pueden aportar a su estilo de vida", comentó Mauricio Aymes, Director de la división Digital Appliances en Samsung México.

¿Cómo funciona Compra y Prueba?

Los usuarios que adquieran un refrigerador Bespoke AI AutoView o cualquier otro dispositivo participante a través de Samsung.com/mx o Samsung Shop App podrán probar el producto en su hogar durante 60 días.

Al finalizar este periodo, quienes decidan no conservarlo podrán solicitar la devolución a través del Centro de Atención a Clientes de Samsung dentro del plazo establecido. Una vez recibida la solicitud, Samsung validará la información de compra y el cumplimiento de las condiciones de la campaña para generar el folio de devolución correspondiente.

Posteriormente, el usuario deberá entregar el producto para su revisión. Si este cumple con las condiciones establecidas en el programa, Samsung procesará el reembolso conforme a los términos y condiciones aplicables [1].

Así, este modelo de compra introduce un nuevo estándar de confianza para el mercado, al incorporar mecanismos que ofrecen a los usuarios mayor respaldo durante su proceso de adquisición.

Descubre la innovación de los refrigeradores Bespoke AI AutoView

Desde organizar las compras semanales hasta preparar alimentos para toda la familia, el refrigerador es uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar. Por ello, Samsung desarrolló innovaciones enfocadas en brindar mayor comodidad, eficiencia y capacidad:

AutoView: una ventana integrada en la puerta del refrigerador que se activa automáticamente al detectar la presencia del usuario. Gracias a esta función, es posible ver el interior e identificar los alimentos almacenados sin abrir la puerta, evitando aperturas innecesarias.

una ventana integrada en la puerta del refrigerador que se activa automáticamente al detectar la presencia del usuario. Gracias a esta función, es posible ver el interior e identificar los alimentos almacenados sin abrir la puerta, evitando aperturas innecesarias. Dispensador externo alto de agua y hielo: conectado directamente a la red de agua, proporciona acceso continuo a agua y hielo sin necesidad de recargas manuales. Además, su diseño de gran altura libre permite llenar cómodamente botellas y vasos de distintos tamaños.

conectado directamente a la red de agua, proporciona acceso continuo a agua y hielo sin necesidad de recargas manuales. Además, su diseño de gran altura libre permite llenar cómodamente botellas y vasos de distintos tamaños. Cuatro tipos de hielo : personaliza cada bebida con la opción que mejor se adapte a tus preferencias. El refrigerador permite elegir entre hielo esférico, semiesférico, curvo o triturado. El hielo esférico y semiesférico ayuda a mantener las bebidas frías por más tiempo, mientras que las opciones de hielo curvo y triturado ofrecen una alternativa adicional para acompañarlas.

: personaliza cada bebida con la opción que mejor se adapte a tus preferencias. El refrigerador permite elegir entre hielo esférico, semiesférico, curvo o triturado. El hielo esférico y semiesférico ayuda a mantener las bebidas frías por más tiempo, mientras que las opciones de hielo curvo y triturado ofrecen una alternativa adicional para acompañarlas. AI Energy Mode: disponible a través de SmartThings, permite dar seguimiento al consumo energético del refrigerador y recibir alertas cuando este supera los objetivos establecidos de ahorro. Además, optimiza automáticamente el funcionamiento del equipo para ayudar a reducir el consumo de energía hasta en un 15 %, de acuerdo con los hábitos de uso de cada hogar.

Al permitir que los usuarios experimenten la tecnología en situaciones reales, la iniciativa facilita una decisión de compra más informada y respaldada por la experiencia de uso en productos que incluyen a Smartphones, Tablets, audífonos, TVs, Aspiradoras, Soundbars y Monitores. Además, quienes estén considerando reemplazar su refrigerador actual pueden aprovechar EcoRenueva, el programa de Samsung que ofrece un descuento inmediato al entregar un equipo antiguo para su reciclaje responsable.

Para obtener más información sobre la campaña, los productos participantes y los términos y condiciones aplicables, visita: https://www.samsung.com/mx/offer/buy-and-try/

[1] La campaña Compra y Prueba es válida exclusivamente para compras realizadas a través de Samsung.com/mx y Samsung Shop App. La devolución está sujeta al cumplimiento de los términos y condiciones de la promoción, incluyendo los plazos establecidos, la validación del producto y los requisitos aplicables para procesar el reembolso.

FUENTE Samsung Mexico