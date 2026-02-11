Galaxy Unpacked febrero 2026: el verdadero teléfono de IA hace tu vida más fácil

Samsung Mexico

11 feb, 2026, 00:25 GMT

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Prepárate para una experiencia móvil diseñada para eliminar las dificultades de tus actividades diarias. La nueva serie Galaxy S está por llegar, creada para simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se integre de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos.

El próximo miércoles 25 de febrero, Samsung Electronics realizará el Galaxy Unpacked en San Francisco. Acompáñanos en la revelación de las más recientes innovaciones de Samsung Galaxy, en lo que será una nueva fase en la era de la IA, donde la inteligencia se vuelve verdaderamente personal y adaptativa. El evento se transmitirá en vivo en Samsung.com/mx,  Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung a las 12:00 p.m. (hora del centro de México).

Mantente atento y asegúrate de registrarte en www.samsung.com/mx/Unpacked para recibir todos los próximos teasers, tráileres, actualizaciones y acceso a beneficios exclusivos antes del Galaxy Unpacked de febrero 2026.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901671/ODT_B046_UnpackedMiracle_1920x1080.jpg

