PEPSI® RECLUTA ESTRELLAS MUNDIALES PARA CREAR LA 'PEPSI FOOTBALL NATION': DONDE LOS AFICIONADOS DEFINEN LAS REGLAS

El cortometraje comienza con Sir David Beckham entregando el manual de estrategias a los aficionados e invitándolos a definir las "reglas" de la Pepsi Football Nation. Los espectadores se sumergen en un viaje vertiginoso por un mundo donde predomina el debate entre los aficionados: desde los puntos de encuentro locales hasta enfrentamientos inesperados; desde Florian Wirtz, quien estaciona a gran velocidad con total precisión ante la incredulidad de un árbitro que lo verifica en el VAR, hasta Lauren James, quien dicta una cátedra universitaria sobre cómo romper la trampa del fuera de juego, y superproducciones cinematográficas protagonizadas por Vini Jr., Alexia Putellas y Mohamed Salah.

Los fanáticos en todo momento revelan las "reglas" que son fundamentales para la Pepsi Football Nation, traídas a la vida por la lista global de Pepsi: Regla #7: Las supersticiones son sagradas, Regla #33: ¿Quién es el "Rey de la Habilidad"? Regla #84: Hay que usar la camiseta ganadora para ir a trabajar. Regla #100: Todo se define en la cancha.

Para celebrar el cortometraje, Pepsi ayuda a los aficionados a poner en práctica la Regla #1 de la Pepsi Football Nation: "Se llama fútbol, no soccer". Próximamente, los aficionados podrán descargar una extensión web gratuita que reemplazará automáticamente cada mención de la palabra "soccer" por "fútbol". Ya sea al leer noticias internacionales o al navegar por los resultados de búsqueda, los aficionados podrán asegurarse de que el "deporte rey" siempre se describa de la mejor forma posible.

El debate de los aficionados también vive en chats, páginas y blogs. Por esta razón, Pepsi traslada el debate a Reddit, el centro de mayor crecimiento mundial para el diálogo sobre fútbol. Esta iniciativa permitirá que los aficionados definan sus propias reglas y rituales, y así dará a la comunidad el poder de decidir cómo se celebra este deporte a nivel mundial.

Eugene Willemsen, director ejecutivo de Bebidas Internacionales en PepsiCo, señaló: "El fútbol siempre ha ido más allá de lo que sucede en la cancha durante los 90 minutos. Vive en las conversaciones, rivalidades y tradiciones que unen a los aficionados día a día, mediante diversas comunidades, mercados y generaciones. La Pepsi Football Nation celebra esa cultura y las múltiples formas en que la afición vive el deporte más allá del encuentro en sí. Durante décadas, Pepsi ha estado en el corazón de este deporte; ahora, rendimos homenaje a las experiencias compartidas y a las "reglas" que unen a los aficionados de todo el mundo".

La Pepsi Football Nation celebra la cultura futbolística tanto dentro como fuera de la cancha. Los aficionados de todo el mundo pueden ver el cortometraje completo en las redes sociales de Pepsi, incluyendo: X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

Declaraciones de los jugadores

Mohamed Salah: "La afición es lo que hace grande al deporte rey, así que un mundo donde ellos escriben las reglas me parece lo correcto. Me encanta formar parte de la Pepsi Football Nation y celebrar los rituales del fútbol".

Vini Jr.: "Para mí, el fútbol es sinónimo de alegría y expresión, así que unirme al equipo de Pepsi para celebrar la cultura y la pasión de este deporte fue una decisión sencilla. ¡Me arrepiento de no haber consultado a la afición antes!".

Lauren James: "Siempre he tenido mi propia forma de abordar los partidos importantes, ya sea al jugar o al verlos. Por eso, ver todas estas particularidades de la cultura futbolística reunidas en una sola campaña fue fantástico".

Alexia Putellas: "Hay algo especial en la cultura del fútbol más allá del campo de juego. Rituales que comparten los jugadores y los aficionados. No dudé en aprovechar la oportunidad de ayudar a Pepsi a dar protagonismo a esas tradiciones".

Florian Wirtz: "El fútbol es mucho más que un juego. Hay pasión, hay debate, hay tradiciones. Fue divertido dar a conocer las reglas por las que se rige la afición día tras día".

Notas para los editores

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Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó casi 94 mil millones de dólares en ingresos netos en 2025, impulsada por un portafolio complementario de bebidas y alimentos procesados, que incluyen Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo cuenta con una amplia variedad de alimentos y bebidas increíbles, además de muchas marcas emblemáticas que generan cada una más de mil millones de dólares en ventas minoristas anuales estimadas.

Guiding PepsiCo es nuestra visión para ser el líder global en bebidas y alimentos procesados al ganar con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia de negocio, con el objetivo de impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Lista de Créditos:

PEPSI IB

Jefe de producción: Kane Phillips

Productora sénior: Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CREATIVE

Responsable de producción: Inas Nagy

PELÍCULA

SAUVAGE.TV

Director: Ernest Desumbila

Productora ejecutiva: Eva Laffitte

Productor: Isidor Arjona

Postproductor: Yukio Montilla

REDES SOCIALES

SAUVAGE.TV

Director: Pere Sala

Productora ejecutiva: Eva Laffitte

Productor: Pablo Gershuni

Postproductor: Yukio Montilla

DISEÑO DE SONIDO

Inmersus

Diseñador de sonido: Alex Nicholls-Lee

FOTOGRAFÍA

Madeleine Penfold Studios

Fotógrafa: Madeleine Penfold

Productora ejecutiva: Rhiannon Reid

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FUENTE PepsiCo