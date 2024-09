Generar la era eléctrica: El Z10 Premium de Lynk & Co se lanza al mercado

HANGZHOU, China, 12 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 5 de septiembre, Lynk & Co anunció oficialmente el lanzamiento del primer modelo totalmente eléctrico de la marca, el Lynk & Co Z10. Construido sobre una arquitectura eléctrica inteligente de clase mundial, la arquitectura de experiencia sostenible (SEA, por sus siglas en inglés), el Lynk & Co Z10 es el primer sedán premium Clase E totalmente eléctrico de la marca, lo que promueve la marca hacia una nueva fase de la era eléctrica.

1

El nuevo modelo Lynk & Co Z10 sigue la filosofía de diseño "Contraste en megaciudades" de Lynk & Co, que utiliza y actualiza su exterior con el lenguaje de diseño de segunda generación, "El día siguiente", para aportar un diseño único, futurista e identificable. El modelo también incorpora elementos tecnológicos prospectivos, para dotar al vehículo de un impacto visual, atmosférico y dinámico, así como de una actitud moderna y atemporal. Basándose en las distintas fases temporales del amanecer metropolitano, el modelo introduce múltiples colores para el automóvil y sus correspondientes colores interiores, muy armoniosos y unificados, que se hacen eco de los cambios de luz y sombra del entorno. Incorpora el concepto de aerodinámica y combina una serie de diseños de optimización de la resistencia al viento, logrando un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,198 Cd para todo el vehículo, lo que mejora eficazmente la autonomía de este modelo.

El Lynk & Co Z10 también ofrece unas prestaciones potentes y excepcionales en carretera, y que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos. Estructurado sobre la base de la SEA, este modelo garantiza una potencia y un control excepcionales, ofreciendo a los usuarios una experiencia de conducción premium y confortable. El Lynk & Co Z10 también hereda el ADN de carreras de Lynk & Co. Para los diferentes modos de conducción, se ha sometido a más de 800 horas de puesta a punto profesional en circuito de carreras, y más de 500 horas de puesta a punto en carretera de montaña, para mejorar aún más el placer de conducción único de los usuarios. Al tiempo que mejora la experiencia de conducción, Lynk & Co Z10 también garantiza un alto nivel de seguridad en los desplazamientos de los usuarios. Basado en la seguridad integral, optimiza la carrocería y la batería del producto, lo que le permite superar con creces los estándares de seguridad del sector. La batería de este producto ha superado una serie de pruebas extremas del sector, y eso garantiza la seguridad de la batería en todos los aspectos.

Con una calidad superior y una tecnología puntera, el Lynk & Co Z10 ha llevado a la marca a conseguir el funcionamiento en paralelo de tres modos de potencia: combustible, híbrido, enchufable y totalmente eléctrico, y ha iniciado significativamente una nueva era para la marca. En el futuro, Lynk & Co lanzará más productos al mercado internacional, para proporcionar diversas opciones de potencia, y seguirá cambiando la movilidad para ofrecer mejores experiencias.

Acerca de Lynk & Co:

Lanzado en 2016, Lynk & Co está creado para la nueva generación de urbanitas abiertos. Lynk & Co no es solo una nueva marca de automóviles, sino una nueva marca en la industria automovilística. Nacida global, abierta y conectada, la marca aspira a construir una plataforma abierta que conecte a las personas, los automóviles y el mundo.

Contacto:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2502872/1.jpg

FUENTE Lynk & Co