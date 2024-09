تشكيل مستقبل العصر الكهربائي: إطلاق طراز Lynk & Co Z10 المميّز إلى السوق

هانغتشو ، الصين ، 12 سبتمبر 2024 PRNewswire/ -- في 5 سبتمبر ، أعلنت "لينك آند كو" (Lynk & Co) رسميًا عن إطلاق أول نموذج كهربائي بالكامل للعلامة التجارية ، Lynk & Co Z10. Lynk & Co Z10 ، التي صُمِّمت على أساس الهندسة المعمارية الكهربائية الذكية ذات المستوى العالمي ، التي يُطلق عليها (تصميم التجربة المستدامة) ، هي أول سيارة سيدان مميّزة من فئة "إي كلاس" (E-Class) الكهربائية بالكامل للعلامة التجارية ، مما يرتقي بالعلامة التجارية نحو مرحلة جديدة من العصر الكهربائي.

يتبع طراز Lynk & Co Z10 الجديد تمامًا فلسفة تصميم "لينك آند كو" لـ "تباين المدن الكبرى" ، مع الاستفادة من تصميمه الخارجي وتحديثه بلغة التصميم من الجيل الثاني ، التي يُطلق عليها "اليوم التالي" ، لجلب تصميم فريد ومستقبلي ومميَّز. يتضمن الطراز أيضًا عناصر تكنولوجية مستقبلية لإعطاء السيارة تأثيرًا بصريًا جويًا وديناميكيًا ، بالإضافة إلى مظهر عصري وخالد. بناءً على مراحل زمنية مختلفة من شروق الشمس في المدن الكبرى، يقدم الطراز ألوانًا متعددة للسيارات والألوان الداخلية المتباينة ، والتي تتسم بكونها متناغمة وموحدة للغاية ، مما يعكس الضوء والظل المتغيرين للبيئة. يجسد ذلك مفهوم الديناميكا الهوائية ويجمع بين عدد من تصاميم تحسين مقاومة الرياح ، لتحقيق معامل سحب يبلغ 0.198Cd للسيارة بأكملها ، مما يحسن بشكل فعال مدى القيادة لهذا الطراز.

يوفر طراز Lynk & Co Z10 أيضًا أداءً قويًا استثنائيًا على الطريق ، حيث يحقق تسارعًا من 0-100 كم / ساعة في 3.5 ثانية فقط. يضمن هذا الطراز، المبني على مفهوم (تصميم التجربة المستدامة) ، قوة وتحكم متميزين ، مما يوفر للمستخدمين تجربة قيادة متميّزة ومريحة. ويرث طراز Lynk & Co Z10 أيضًا الحمض النووي للسباقات الخاص بـ "لينك آند كو" ، لأساليب القيادة المختلفة ، وقد خضع لأكثر من 800 ساعة من الضبط الاحترافي لمسارات السباق، وأكثر من 500 ساعة من الضبط على الطرق الجبلية ، لتعزيز متعة القيادة الفريدة للمستخدمين. مع ترقية تجربة القيادة ، يضمن طراز Lynk & Co Z10 أيضًا مستوى عالٍ من سلامة السفر للمستخدمين. استنادًا إلى السلامة الشاملة ، يتضمن تصميم الطراز تحسين جسم المنتج وبطاريته ، مما يتجاوز بكثير معايير السلامة الصناعية. اجتازت البطارية في هذا المنتج عددًا من اختبارات الصناعة القاسية، مما يضمن سلامة البطارية من كافة الجوانب.

مع الجودة المتميزة والتكنولوجيا الرائدة ، قاد طراز Lynk & Co Z10 العلامة التجارية إلى تحقيق التشغيل المتوازي لثلاثة أوضاع طاقة؛ هي وضع الوقود، والوضع الهجين القابل للشحن، والوضع الكهربائي بالكامل ، وحقَّقت بداية مميّزة لحقبة جديدة للعلامة التجارية. في المستقبل ، ستجلب "لينك آند كو" المزيد من المنتجات إلى السوق الدولية ، وتوفر خيارات طاقة مختلفة ، وستواصل إحداث تغيير في مفاهيم التنقل بشكل أكبر لتوفير تجربة أفضل.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق "لينك آند كو" (Lynk & Co) عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. "لينك آند كو" (Lynk & Co) ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.

