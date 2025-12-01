LEVALLOIS-PERRET, Francia, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GEODIS ha firmado un acuerdo interlínea estratégico con Atlas Air y mas Air, para expandir significativamente su red de carga aérea en Suramérica. Esta colaboración refleja el compromiso compartido de los tres socios para ofrecer soluciones logísticas confiables, eficientes y de valor en toda la región.

GEODIS expande su red en Suramérica mediante acuerdo Interlínea con las aerolíneas Atlas y mas (PRNewsfoto/GEODIS)

Como parte de este acuerdo, GEODIS fortalecerá aún más su red de carga aérea en Colombia, Brasil, Panamá, Chile y Costa Rica. La asociación incrementará la capacidad de la compañía para ofrecer conexiones directas desde la región Asia-Pacífico como Hong Kong vía México, expandiendo el volumen de carga, confiabilidad y reducción de tiempos de tránsito. Esto es particularmente importante para apoyar el crecimiento de Brasil, un mercado clave en Suramérica.

Al aprovechar el acuerdo interlínea, GEODIS, Atlas y mas garantizarán operaciones fluidas e integradas. El acuerdo permite transferencias eficientes de carga entre las redes operadas por los tres socios, brindando a los clientes opciones de entrega más eficientes, rápidas y confiables.

Henri Le Gouis, Vice Presidente ejecutivo Global de Freight Forwarding, comentó:

"La demanda de carga aérea dentro y fuera de América Central y del Sur ha crecido más del 30% durante los últimos 12 meses. Este acuerdo interlínea refuerza nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes una red más amplia, más confiable y con mayor capacidad. En GEODIS, continuamos trabajando para construir soluciones y asociaciones que agregan valor en toda la cadena de suministro global."

"Nos complace unirnos a GEODIS y mas Air en este acuerdo estratégico interlínea que fortalece el transporte de carga conectando Asia y Suramérica. A medida que GEODIS expande su red en este mercado en crecimiento, Atlas Air se enorgullece de contribuir con nuestra experiencia y capacidad para entregar transferencias sin contratiempos y un servicio confiable entre Asia y Suramérica, apoyando las crecientes necesidades de las cadenas de suministro transfronterizas", afirmó Richard Broekman, Director Comercial Global de Atlas Air.

"Este acuerdo resalta el valor de la colaboración. Junto con GEODIS y Atlas Air, estamos creando una red de carga más fuerte y conectada desde Asia, entregando mayor flexibilidad y confiabilidad a nuestros clientes," añadió Robert Van De Weg, CEO de mas.

El éxito de esta iniciativa marca un paso clave en la inversión a largo plazo de GEODIS en Suramérica, destacando la visión estratégica y la capacidad del Grupo para desarrollar soluciones innovadoras y a la medida para sus clientes. Basándose en esta asociación, GEODIS continuará expandiendo su red y mejorando la excelencia operacional en toda la región.

GEODIS – www.geodis.com

GEODIS es un proveedor líder mundial de logística reconocido por su experiencia en todos los aspectos de la cadena de suministro. Como socio de crecimiento para sus clientes, GEODIS se especializa en cuatro líneas de negocio: Envío Global de Carga, Logística Contractual Global, Transporte de Distribución y Express, y Red de Carreteras Europea. El Grupo opera una red global que abarca casi 170 países y 50,000 empleados. En 2024, GEODIS generó €11.3 mil millones en ingresos. GEODIS es una empresa propiedad del grupo SNCF.

