LEVALLOIS-PERRET, Francia, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GEODIS apoyó este otoño la reubicación estacional de 25 helicópteros contra incendios, gestionando su traslado desde Palma del Río, en Córdoba (España), hasta el puerto de San Antonio, en Chile, para Pegasus Aero Group. Esta compleja operación se llevó a cabo entre septiembre y principios de diciembre, y cada envío requirió aproximadamente cuatro semanas para completarse.

GEODIS transporta helicópteros contra incendios entre España y Chile (PRNewsfoto/GEODIS)

Desde 2023, GEODIS ha estado colaborando con Pegasus Aero Group, operador español especializado en emergencias aéreas, en la reubicación estacional de sus helicópteros contra incendios. Ante la proximidad cada vez mayor entre las temporadas de incendios forestales, GEODIS se encarga de asegurar el envío puntual de aproximadamente 25 helicópteros cada año entre distintas regiones operativas, cumpliendo con plazos de despliegue cada vez más exigentes.

Esta misión requiere una estrecha coordinación con los equipos técnicos de Pegasus, quienes deben realizar el mantenimiento y preparar las aeronaves para su transporte inmediatamente después de cada temporada de incendios. Los equipos de GEODIS en España y Chile trabajan con socios de confianza para ofrecer una solución integral flexible que se adapte a cambios de última hora en la disponibilidad.

Juan Domingo Bautista, South Area Sales Manager de GEODIS en España, afirmó:

"Cumplir con los plazos estrictos para tener los helicópteros listos al otro lado del mundo es un gran desafío. Un ciclo de transporte de extremo a extremo toma alrededor de 24 días, por lo que la coordinación del mantenimiento, aduanas, transporte marítimo y entrega final exige una planificación precisa y ágil."

Para apoyar las operaciones de Pegasus, GEODIS se encarga de gestionar toda la cadena logística: desde el desmontaje de los helicópteros en Palma del Río, la carga en contenedores, el transporte terrestre hasta el Puerto de Sines, el despacho aduanal vía Sevilla, el transporte marítimo y la entrega final a los sitios puntos de reensamblaje, incluidos el Aeropuerto Carriel, ubicado a 500 km al sur de San Antonio. Segun el modelo, los helicópteros viajan en contenedores high-cube de 40 pies o desmontados en flat racks con unidades separadas para la cola, los rotores y las palas.

"GEODIS se adapta a nuestros tiempos operativos y gestiona con facilidad nuestras diferentes configuraciones de helicópteros. Su apoyo garantiza que nuestra flota esté lista para el siguiente despliegue", dijo Samuel Ross de Almagro Scheer, Jefe de Logística de Pegasus Aero Group.

Sobre la base de este éxito, GEODIS está desarrollando una solución de carga aérea para reparaciones de rotores y palas en Estados Unidos, y explorando un papel ampliado en futuros flujos estacionales.

Esta colaboración refuerza aún más la experiencia de GEODIS en el sector Aeroespacial y de Defensa, consolidando la capacidad del Grupo para ofrecer soluciones logísticas complejas y críticas en tiempo para operadores líderes de la industria.

Por favor, tome nota: El video completo que muestra en detalle la operación está disponible en el siguiente ENLACE

