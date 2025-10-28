GICSA ANUNCIA SUS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2025, REGISTRANDO ESTABILIDAD EN SUS PRINCIPALES MÉTRICAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- GRUPO GICSA, S.A.B. de C.V. ("GICSA" o GICSAB.MX) (BMV: GICSA), titular de 17 propiedades generadoras de ingresos, integradas por 11 centros comerciales, cinco propiedades de usos mixtos y un edificio de oficinas corporativas, publicó ayer sus resultados del 3T25, destacando la estabilidad de su desempeño operativo y financiero, y seguimiento del fortalecimiento de su estructura de deuda.

En el frente operativo, al cierre del 3T25, la tasa de ocupación del portafolio se posicionó en 89% (+288 pbs. AsA), registrando una renta promedio por metro cuadrado de Ps. 394, un 2% mayor a la del mismo periodo del año anterior. Asimismo, se iniciaron operaciones en 76 nuevos espacios de arrendamiento, equivalentes a un total de 28,767 m2 de ABR, y se firmaron 59 nuevos contratos, los cuales suman 21,623 m2 de ABR.

De igual manera, durante el 3T25 se reportó una afluencia de visitantes 1% mayor a la del 3T24, alcanzando los 21 millones. Lo anterior contribuyó a que las ventas de los arrendatarios aumentaran un 8% en el 3T25 vs. el mismo periodo del año anterior.

Pasando a los resultados financieros, los ingresos del 3T25 incrementaron 5% en su comparativa anual, registrando un total de Ps. 1,239 millones. El NOI consolidado y proporcional del 3T25 ascendió a Ps. 977 millones y Ps. 807 millones, representando crecimientos anuales de 5% y 4%, respectivamente. Consecuentemente, el EBITDA consolidado y proporcional del 3T25 se incrementó a Ps. 895 millones (+2% AsA) y Ps. 725 millones (+1% AsA), respectivamente.

Con relación a la situación financiera, la deuda consolidada se ubicó en Ps. 23,462 millones, disminuyendo 18% AsA. Lo anterior contribuyó a que el LTV del periodo se redujera contra el registrado en el 3T24, posicionándose en 30%.

En su mensaje a los inversionistas, Abraham Cababie, Director General de GICSA, comentó: " Durante el 3T25, continuamos fortaleciendo nuestra posición financiera. En línea con este objetivo, se llevaron a cabo gestiones que resultaron en la firma de acuerdos para la venta de ciertos activos, de los cuales ya hemos recibido Ps. 530 millones. De estos, Ps. 400 millones se destinaron al prepago parcial de los Certificados Bursátiles GICSA 15, GICSA 17 y GICSA 19; mientras que los otros Ps. 130 millones se utilizarán para el mismo fin en los próximos días. El resto de los recursos serán recibidos en los próximos meses y utilizados también para el prepago parcial de dichos CEBURES".

Acerca de GRUPO GICSA

Grupo GICSA es una empresa líder en el desarrollo, la inversión, comercialización y operación de centros comerciales, oficinas corporativas y de uso mixto que son reconocidos por sus altos estándares de calidad, que transforman y crean nuevos espacios de desarrollo, vida y empleo en México, de acuerdo con su trayectoria histórica y proyectos ejecutados. Para más información visite: https://www.gicsa.com.mx/home.

Límite de responsabilidad

Este reporte puede contener ciertas declaraciones a futuro que pueden implicar algún riesgo e incertidumbre. Términos tales como "estimamos", "anticipamos", "proyectamos", "planeamos", "creemos", "esperamos", "anticipamos", "trataremos", y otras expresiones similares podrían ser interpretadas como previsiones o estimadas. Grupo GICSA advierte a los lectores que las declaraciones y o estimados contenidas en este documento, o realizadas por el equipo directivo de Grupo GICSA implican riesgos e incertidumbre que podrían cambiar en función de varios factores que están fuera del control de Grupo GICSA. Cualquier expectativa refleja los juicios de valor de Grupo GICSA a la fecha del presente documento. Grupo GICSA se reserva el derecho o la obligación de actualizar la información contenida en el reporte o derivada del mismo. El desempeño pasado o presente no es un indicador del desempeño futuro. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la Compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.

