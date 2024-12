GRVT obtiene la licencia de Bermudas y es el primer DEX regulado del mundo, un hito para que DeFi se generalice

SINGAPUR, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La bolsa híbrida de criptomonedas GRVT (se pronuncia "gravity"), que aspira a convertirse en el "Goldman Sachs en blockchain", se complace en anunciar su innovador logro como el primer intercambio descentralizado (DEX, por sus siglas en inglés) en obtener la aprobación regulatoria, al haber conseguido la Licencia Comercial de Activos Digitales de Clase M de la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés).

GRVT se convierte en el primer DEX con licencia del mundo

Finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) reguladas: la clave para la adopción generalizada e institucional

Este hito posiciona a GRVT como el primer DEX regulado del mundo, establece un nuevo estándar global para las finanzas descentralizadas y constituye un momento crucial en la evolución de la industria hacia un enfoque más regulado y compatible, por lo que allana el camino para la adopción institucional general y más amplia de DeFi.

GRVT ha recibido una licencia de proveedor como bolsa de derivados de activos digitales "modificada" de clase M en virtud de la Ley de Negocios de Activos Digitales de Bermudas ("DABA") y trabajará con la BMA para satisfacer las condiciones preoperativas antes de lanzar y atender formalmente a clientes corporativos seleccionados. Además, en los próximos meses, la plataforma trabajará para actualizarse a la licencia de Clase Completa según la DABA, con el objetivo de lanzar sus tokens "perps DEX" de grado institucional mundial en la jurisdicción.

A medida que el sector DeFi evoluciona, asegurar la confianza institucional y general sigue siendo un desafío crítico. Sin marcos regulatorios claros, muchas instituciones financieras tradicionales siguen dudando en comprometerse con plataformas descentralizadas por temor a los riesgos relacionados con el cumplimiento, la seguridad y la protección del consumidor. La aprobación regulatoria es clave para cerrar esta brecha de confianza. Al alinear la innovación con la supervisión legal, las plataformas DeFi pueden ofrecer la transparencia y la rendición de cuentas que requieren las instituciones, y ayudar a fomentar la adopción generalizada e impulsar a todo el sector hacia un crecimiento sostenible.

Hong Yea, cofundador y director general de GRVT, declaró: "Las Bermudas son pioneras en estructurar y proporcionar orientación regulatoria para el mercado de activos digitales. Obtener la licencia de la BMA refuerza nuestro compromiso de tender un puente entre las finanzas descentralizadas y el cumplimiento normativo. Siempre hemos creído que el cumplimiento debe ser la base de las criptomonedas y las DeFi, no una idea de último momento. Sin ellas, ganarse la confianza institucional y llevar las tecnologías revolucionarias a la corriente principal, se vuelve casi imposible".

El honorable E. David Burt, primer ministro de las Bermudas, comentó: "Las Bermudas se enorgullecen de ser líderes en proporcionar claridad regulatoria al sector de las finanzas digitales. Nos complace ver que las empresas de finanzas descentralizadas como GVRT utilizan nuestras regulaciones de activos digitales y los felicitamos por completar con éxito nuestro proceso de licencia.

La emisión de la primera licencia DABA para un intercambio descentralizado demuestra la voluntad de nuestro regulador, la Autoridad Monetaria de Bermudas, de comprometerse con las tecnologías y negocios más innovadores en el sector de las finanzas digitales. Esperamos que más empresas financieras descentralizadas elijan las Bermudas a medida que continuamos brindando la claridad regulatoria necesaria para que el sector financiero digital continúe creciendo".

GRVT continúa su búsqueda de una licencia Full Class F en las Bermudas, lo que demuestra su dedicación al cumplimiento normativo integral y su disposición a ofrecer un amplio espectro de servicios de activos digitales dentro del sólido marco normativo de las Bermudas.

Al mismo tiempo, GRVT colabora activamente con las autoridades reguladoras en múltiples jurisdicciones para avanzar en sus esfuerzos de concesión de licencias. Estas iniciativas incluyen alinearse con el marco de los mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea y colaborar con Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro financiero líder conocido por su enfoque innovador para la regulación de activos digitales.

Para más información y unirse a la comunidad GRVT, visite grvt.io .

Descargo de responsabilidad: las criptomonedas conllevan altos riesgos. Este contenido no es una distribución, ni una oferta o solicitud para proporcionar servicios o productos financieros, ni una representación en cuanto a su idoneidad o legalidad para usted. GRVT no es una entidad regulada y sus fondos no están sujetos a protección regulatoria. Antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido, busque asesoramiento financiero y legal, y revise cuidadosamente nuestra [Divulgación de riesgos y exención de responsabilidad] en su totalidad.

Usuarios de Singapur: GRVT no tiene licencia, aprobación, autorización, designación, reconocimiento, registro ni está regulada de otro modo por ninguna legislación administrada por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés). Como tal, los usuarios no tendrán el beneficio de ninguna salvaguarda regulatoria impuesta por el MAS.

GRVT International Limited ("GIL"), la entidad operativa de GRVT en Bermudas, aún no ha comenzado a operar. GIL se lanzará formalmente una vez que haya cumplido con todas las condiciones preoperativas requeridas por la Autoridad Monetaria de Bermudas.

Acerca de GRVT

GRVT (se pronuncia "gravity") es el primer DEX regulado del mundo. GRVT fue fundada en 2022, opera como una plataforma de derivados híbridos, que ofrece igualación de pedidos fuera de la cadena y liquidaciones dentro de la cadena a una cantidad impresionante de 600.000 transacciones por segundo (TPS). La visión de GRVT es rediseñar el sistema financiero global desde su núcleo y aprovechar la tecnología blockchain para dar a más personas el poder de generar y poseer plenamente su riqueza sin barreras. Con la ambición de construir el "Goldman Sachs en blockchain", GRVT aporta experiencia institucional a las finanzas descentralizadas. Nuestro objetivo es crear un mercado financiero abierto y escalable, en el que las personas puedan acceder fácilmente a los productos financieros.

