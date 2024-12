GRVT behaalt Bermuda-licentie en wordt 's werelds eerste gereguleerde DEX: een mijlpaal voor DeFi om mainstream te gaan

SINGAPORE, 9 december 2024 /PRNewswire/ -- GRVT (uitgesproken als "gravity"), de hybride cryptocurrency-beurs die ernaar streeft de "Goldman Sachs op blockchain" te worden, kondigt verheugd aan dat het de Class M Digital Asset Business License heeft verkregen van de Bermuda Monetary Authority (BMA), een baanbrekende prestatie als eerste gelicentieerde DEX.

Gereguleerde DeFi - De sleutel voor mainstream en institutionele adoptie

GRVT becomes the world's first licensed DEX

Deze mijlpaal positioneert GRVT als 's werelds eerste gereguleerde DEX en zet een nieuwe wereldwijde standaard voor gedecentraliseerde financiering. Dit belangrijke moment in de evolutie van de sector naar een meer gereguleerde en compliant aanpak maakt de weg vrij voor mainstream en bredere institutionele adoptie van DeFi.

GRVT heeft een klasse M "modified" asset derivative exchange provider licentie ontvangen onder de Bermuda Digital Asset Business Act ("DABA"). In samenwerking met de BMA om aan de pre-operationele voorwaarden te voldoen, bereidt het bedrijf zich voor om zijn dienstverlening aan geselecteerde zakelijke klanten formeel te starten. Verder zal het platform in de komende maanden werken aan het upgraden naar de Full Class licentie onder de DABA, met als doel zijn wereldwijde institutionele gedecentraliseerde beurs (DEX) voor de uitwisseling van perpetuals in het rechtsgebied te lanceren.

Naarmate de DeFi-sector evolueert, blijft het een kritieke uitdaging om het institutionele en algemene vertrouwen te winnen. Zonder duidelijke regelgevende kaders blijven veel traditionele financiële instellingen aarzelen om met gedecentraliseerde platforms in zee te gaan, uit angst voor risico's op het gebied van naleving, beveiliging en consumentenbescherming. Goedkeuring door de regelgevende instanties is de sleutel tot het overbruggen van dit gebrek aan vertrouwen. Door innovatie en wettelijk toezicht op elkaar af te stemmen, kunnen DeFi-platforms de transparantie en verantwoordingsplicht bieden die instellingen nodig hebben. Hierdoor kan een wijdverspreide adoptie worden bevorderd om de hele sector op weg helpen naar duurzame groei.

Hong Yea, medeoprichter en CEO van GRVT, zei: "Bermuda is een pionier in het structureren en bieden van regelgeving voor de digitale activamarkt. Het behalen van de BMA-licentie bevestigt onze toewijding om een brug te slaan tussen gedecentraliseerde financiering en naleving van de regelgeving. We hebben altijd geloofd dat compliance de basis moet zijn voor crypto en DeFi, niet een bijkomstigheid. Anders is het bijna onmogelijk om het vertrouwen van de instellingen te winnen en revolutionaire technologieën naar de mainstream te brengen."

The Honorable E. David Burt, premier van Bermuda, zei: "Bermuda is er trots op een leider te zijn in het verschaffen van duidelijkheid in de regelgeving voor de digitale financiële sector. We zijn blij dat gedecentraliseerde financiële bedrijven zoals GVRT gebruik maken van onze regelgeving voor digitale activa. Wij feliciteren hen met de succesvolle afronding van ons licentieproces.

De uitgifte van de eerste DABA-licentie voor een gedecentraliseerde beurs toont de bereidheid van onze toezichthouder, de Bermuda Monetary Authority, om zich te verbinden met de meest innovatieve technologieën en bedrijven in de digitale financiële sector. We kijken ernaar uit dat meer gedecentraliseerde financiële bedrijven voor Bermuda zullen kiezen, omdat we de regelgeving blijven verduidelijken, want dit heeft de digitale financiële sector nodig om te blijven groeien."

GRVT zet zijn streven naar een Full Class F licentie in Bermuda voort, als bewijs van zijn toewijding aan uitgebreide naleving van regelgeving en zijn doelstelling om een breed spectrum van digitale activadiensten binnen het robuuste regelgevende kader van Bermuda aan te bieden.

Tegelijkertijd is GRVT actief in gesprek met regelgevende instanties in verschillende rechtsgebieden om zijn licentie-activiteiten te bevorderen. Deze initiatieven omvatten afstemming op het MiCA-raamwerk (Markets in Crypto-Assets) in de Europese Unie en samenwerking met de Abu Dhabi Global Market (ADGM), een toonaangevend financieel centrum dat bekend staat om zijn innovatieve aanpak van de digitale assetregulering.

Disclaimer: Cryptocurrencies brengen hoge risico's met zich mee. Deze inhoud is geen distributie, of een aanbod of uitnodiging om financiële diensten of producten te leveren, noch een verklaring met betrekking tot de geschiktheid of wettigheid van een distributie, aanbod of uitnodiging voor u. GRVT is geen gereguleerde entiteit en uw fondsen zijn niet onderworpen aan wettelijke bescherming. Voordat u een beslissing neemt op basis van deze inhoud, dient u financieel en juridisch advies in te winnen en onze [Risicoverklaring en Disclaimer] volledig te lezen.

Gebruikers in Singapore: GRVT is niet gelicentieerd, goedgekeurd, geautoriseerd, aangewezen, erkend, geregistreerd of anderszins gereguleerd onder enige wetgeving die wordt beheerd door de Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Als zodanig zullen gebruikers niet kunnen profiteren van de door de MAS opgelegde beschermingsmaatregelen.

GRVT International Limited ("GIL"), de operationele entiteit van GRVT in Bermuda, is zijn activiteiten nog niet begonnen. GIL zal formeel van start gaan zodra het heeft voldaan aan alle pre-operationele voorwaarden in overeenstemming met de bepalingen van de Bermuda Monetary Authority.

GRVT (uitgesproken als "gravity") is 's werelds eerste gereguleerde DEX. Het is opgericht in 2022 en werkt als een hybride derivatenplatform dat off-chain order matching combineert met on-chain settlements, en snelheden tot 600,000 transacties per seconde (TPS) bereikt. GRVT heeft als doel het wereldwijde financiële systeem vanaf de kern opnieuw te ontwerpen door gebruik te maken van blockchaintechnologie, waardoor meer mensen het vermogen hebben rijkdom te genereren en volledig te bezitten zonder barrières. Met de ambitie om de "Goldman Sachs op blockchain" te bouwen, brengt GRVT institutionele expertise naar gedecentraliseerde financiën. Onze visie is om een open, schaalbare financiële marktplaats te bouwen en financiële producten voor iedereen toegankelijk te maken.

