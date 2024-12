GRVT obtient une licence aux Bermudes, devenant ainsi le premier DEX réglementé au monde, une étape importante pour la généralisation de la finance décentralisée

SINGAPOUR, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'échange de crypto-monnaies hybride GRVT (prononcer « gravity »), qui a pour objecti de devenir le « Goldman Sachs de la chaîne de blocs », est ravi d'annoncer qu'il a réussi à devenir le premier DEX à obtenir une autorisation réglementaire, ayant obtenu la licence d'entreprise d'actifs numériques de classe M de l'Autorité monétaire des Bermudes (BMA).

La finance décentralisée réglementée, la clé de l'adoption par le grand public et les institutions

GRVT becomes the world's first licensed DEX

Cette étape importante fait de GRVT le premier DEX réglementé au monde, établissant une nouvelle norme mondiale pour la finance décentralisée et marquant un moment décisif dans l'évolution du secteur vers une approche plus réglementée et plus conforme, ouvrant la voie à une adoption de la finance décentralisée par le grand public et plus largement par les institutions.

GRVT a obtenu une licence de fournisseur de services d'échange de dérivés d'actifs numériques de classe M « modifiée » en vertu du Digital Asset Business Act (« DABA ») , la loi sur les actifs numériques des Bermudes, et travaillera avec la BMA pour satisfaire aux conditions préopérationnelles avant le lancement officiel et la fourniture de services à une sélection d'entreprises clientes. En outre, dans les prochains mois, la plateforme s'efforcera d'obtenir une licence de classe complète en vertu du DABA, dans le but de lancer son DEX de perps de niveau institutionnel dans le pays.

Alors que le secteur de la finance décentralisée évolue, l'obtention de la confiance des institutions et du grand public reste un défi majeur. En l'absence de cadres réglementaires clairs, de nombreuses institutions financières traditionnelles hésitent encore à approcher les plateformes décentralisées, craignant les risques liés à la conformité, à la sécurité et à la protection des consommateurs. L'autorisation réglementaire est essentielle pour combler ce manque de confiance. En alignant l'innovation sur la surveillance juridique, les plateformes de finance décentralisée peuvent offrir la transparence et la responsabilité que les institutions exigent, contribuant ainsi à favoriser l'adoption généralisée et à conduire l'ensemble du secteur vers une croissance durable.

Hong Yea, cofondateur et PDG de GRVT, a déclaré : « Les Bermudes sont un pionnier en matière de structuration et d'orientation réglementaire pour le marché des actifs numériques. L'obtention de la licence de la BMA renforce notre volonté de faire le lien entre la finance décentralisée et la conformité réglementaire. Nous avons toujours pensé que la conformité devait être la base des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, et non une réflexion après coup. Sans cela, il est pratiquement impossible de gagner la confiance des institutions et d'introduire des technologies révolutionnaires dans le grand public. »

L'honorable E. David Burt, premier ministre des Bermudes, a déclaré : « Les Bermudes sont fières d'être un chef de file en matière de clarté réglementaire pour le secteur de la finance numérique. Nous sommes heureux de voir des entreprises de finance décentralisée comme GVRT utiliser nos réglementations sur les actifs numériques et nous les félicitons d'avoir passé avec succès notre processus d'autorisation.

La délivrance de la première licence DABA à un échange décentralisée démontre la volonté de notre régulateur, l'Autorité monétaire des Bermudes, de tendre la main aux technologies et aux entreprises les plus innovantes dans le secteur de la finance numérique. Nous espérons que d'autres entreprises de finance décentralisée choisiront les Bermudes, car nous continuerons à apporter la clarté réglementaire nécessaire pour que le secteur de la finance numérique continue à se développer. »

GRVT poursuit ses démarches en vue d'obtenir une licence complète de classe F aux Bermudes, démontrant ainsi son engagement en faveur d'une conformité réglementaire complète et sa volonté d'offrir un large éventail de services d'actifs numériques dans le solide cadre réglementaire des Bermudes.

Simultanément, GRVT dialogue activement avec les autorités réglementaires dans de nombreux pays pour faire avancer ses efforts en matière d'octroi de licences. Il s'git notamment de s'aligner sur le cadre des marchés des crypto-actifs (MiCA) dans l'Union européenne et de collaborer avec l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centre financier de premier plan connu pour son approche innovante de la réglementation des actifs numériques.

Pour plus d'informations et pour rejoindre la communauté GRVT, rendez-vous sur grvt.io.

Avis de non-responsabilité : Les crypto-monnaies comportent des risques élevés. Le présent contenu ne constitue pas une distribution, une offre ou une sollicitation de services ou de produits financiers, ni une représentation de leur pertinence ou de leur légalité pour vous. GRVT n'est pas une entité réglementée et vos fonds ne sont pas soumis à une protection réglementaire. Avant de prendre une décision sur la base du présent contenu, veuillez demander conseil à des experts financiers et juridiques et lire attentivement notre [déclaration de risque et avis de non-responsabilité] dans son intégralité.

Utilisateurs de Singapour : GRVT n'est pas sous licence, approuvé, autorisé, désigné, reconnu, enregistré ou autrement réglementé en vertu d'une législation administrée par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »). Les utilisateurs ne bénéficieront donc pas des garanties réglementaires imposées par la MAS.

GRVT International Limited (« GIL »), l'entité opérationnelle de GRVT aux Bermudes, n'a pas encore commencé ses activités. La GIL sera officiellement lancée lorsqu'elle aura satisfait à toutes les conditions préopérationnelles requises par l'autorité monétaire des Bermudes.

À propos de GRVT

GRVT (prononcer « gravity ») est le premier DEX réglementé au monde. Fondée en 2022, elle fonctionne comme une plateforme hybride de produits dérivés, offrant une correspondance des ordres hors chaîne et des règlements sur chaîne à une vitesse impressionnante de 600 000 TPS. GRVT a pour ambition de redessiner le système financier mondial à partir de son cœur en tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs, en donnant à davantage de gens le pouvoir de générer et de posséder pleinement leur richesse sans entraves. Avec l'ambition de construire le « Goldman Sachs de la chaîne de blocs , GRVT apporte une expertise institutionnelle à la finance décentralisée. Notre objectif est de créer une place financière ouverte et évolutive, où les particuliers peuvent facilement accéder à des produits financiers.

Site officiel de GRVT : https://grvt.io/

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Médias sociaux et communauté : X | LinkedIn | Telegram | Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575274/GRVT_Licensing_Post_Visual.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2575118/GRVT_Logo.jpg