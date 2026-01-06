Hankook desafía la prueba definitiva de la altitud en el 2026 Hankook Mexico City E-Prix de Fórmula E

La Temporada 12 continúa en el 2026 Hankook Mexico City E-Prix, una de las carreras de mayor exigencia y altitud del calendario de la Fórmula E.

El Autódromo Hermanos Rodríguez combina largas rectas con una sección técnica en el estadio, lo que exige un alto nivel de gestión térmica, eficiencia y estabilidad de tracción.

El iON Race ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento constante bajo las condiciones únicas de altitud y temperatura de Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hankook Tire & Technology Co., Ltd., empresa global líder en neumáticos del Grupo Hankook & Company (Presidente HyunBum Cho), viaja a México para disputar la Ronda 2 de la Temporada 12 del ABB FIA Formula E World Championship. El 2026 Hankook Mexico City E-Prix se disputará en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más reconocibles y concurridos del calendario de la Fórmula E. Como proveedor exclusivo de neumáticos del campeonato y patrocinador principal del evento, Hankook Tire & Technology (Hankook) llega a Ciudad de México preparada para demostrar su tecnología de neumáticos para vehículos eléctricos a través iON Race ya probado.

Acción en pista durante el Hankook Mexico City E-Prix de la Temporada 11 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E.

Reconocido como uno de los trazados más exigentes desde el punto de vista técnico en la Fórmula E, el circuito de Ciudad de México se sitúa a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, creando un entorno único que afecta la eficiencia del sistema de propulsión, los sistemas de refrigeración y el comportamiento de los neumáticos. El diseño del circuito está definido por largas rectas de alta velocidad, combinadas con una sección interior técnica altamente exigente que atraviesa el icónico estadio Foro Sol, lo que exige un control preciso y una gran estabilidad tanto del monoplaza como de los neumáticos. La menor densidad del aire refuerza la importancia de la gestión energética y la estabilidad térmica, convirtiendo el rendimiento del neumático en un factor clave a lo largo de toda la carrera.

El trazado combina largas rectas de alta velocidad y fuertes zonas de frenada antes de adentrarse en la sección del Foro Sol, donde las rápidas transiciones entre tramos de velocidad sostenida y curvas cerradas y técnicas exigen una puesta a punto precisa del monoplaza y una gestión constante de los neumáticos. En estas condiciones, el iON Race ofrece a los equipos una ventana de funcionamiento estable y predecible, con agarre constante, control progresivo de la temperatura y tracción fiable, mientras los pilotos gestionan la energía y el equilibrio del coche durante la carrera.

"Ciudad de México siempre representa un desafío especial para pilotos y equipos", afirmó Manfred Sandbichler, Senior Director de Hankook Motorsport. "La altitud añade una capa adicional de complejidad, lo que hace que la consistencia del neumático y el control térmico sean aún más importantes. Con sus tramos rápidos, su sección técnica en el estadio y su apasionada afición, esta es una de las carreras más distintivas de la temporada. Como patrocinador principal del 2026 Hankook Mexico City E-Prix, estamos orgullosos de apoyar al campeonato en un escenario tan icónico y de ver al iON Race rendir en estas condiciones únicas".

Los conocimientos obtenidos en la Fórmula E continúan aportando información clave a los esfuerzos globales de investigación y desarrollo de Hankook en neumáticos para vehículos eléctricos. Los datos y la experiencia recopilados en entornos de competición de gran altitud y alta carga, como Ciudad de México, contribuyen a ampliar la comprensión del control térmico y las características de durabilidad relevantes para la gama de neumáticos eléctricos iON.

Con el regreso de la Fórmula E a uno de sus destinos más emblemáticos, el 2026 Hankook Mexico City E-Prix promete escribir otro intenso capítulo de la Temporada 12, con el iON Race nuevamente en el centro de la acción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855109/Photo_1__Formula_E_S11_Round2___Hankook_Mexico_City_E_Prix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/5703141/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg

FUENTE Hankook Tire & Technology