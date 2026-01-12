iON Race supera el desafío de la altitud en el icónico 2026 Hankook Mexico City E-Prix de Fórmula E

El iON Race respondió a las exigencias del circuito de mayor altitud de la Fórmula E, ofreciendo control y consistencia a lo largo del 2026 Hankook Mexico City E-Prix

Nick Cassidy logró la victoria para Citroën en una carrera definida por la gestión energética, la estrategia y el rendimiento del neumático

Los datos obtenidos en Ciudad de México aportan referencias clave para el desarrollo continuo de la gama iON de Hankook para vehículos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 2026 Hankook Mexico City E-Prix se cerró en un ambiente vibrante y festivo, poniendo fin a la Ronda 2 de la Temporada 12 del ABB FIA Formula E World Championship en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez. Como proveedor exclusivo de neumáticos del campeonato y patrocinador principal del evento, Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Hankook), empresa global líder en neumáticos del Grupo Hankook & Company (Presidente HyunBum Cho), acompañó nuevamente a la parrilla en uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula E, donde la altitud, la pasión del público y la intensidad de la competición definen la experiencia de Ciudad de México.

Escena de la carrera del Temporada 12 de Fórmula E 2026 Hankook Mexico City E-Prix

Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el circuito de Ciudad de México representa la prueba de mayor altitud del calendario de la Fórmula E y plantea un desafío único para pilotos como para equipos. La menor densidad del aire refuerza la importancia de la eficiencia energética, el rendimiento de los sistemas de refrigeración y la gestión térmica de los neumáticos, mientras que el carácter del trazado subraya la necesidad de mantener consistencia y control a lo largo de toda la carrera.

En la 150.ª carrera de la Fórmula E, marcada por el rendimiento de los neumáticos y la gestión energética, Nick Cassidy se adjudicó la primera victoria de Citroën, por delante de Edoardo Mortara (Mahindra Racing) y Oliver Rowland (Nissan).

El Autódromo Hermanos Rodríguez combina largas rectas de alta velocidad con fuertes zonas de frenada antes de adentrarse en la sección del estadio Foro Sol, donde las curvas cerradas y técnicas se desarrollan frente a gradas repletas. El trazado también incorpora la legendaria curva Peraltada, que exige un equilibrio preciso al transitar entre los sectores rápidos y la sección interior más técnica. La evolución de la pista, los efectos de la altitud y las condiciones ambientales añadieron complejidad adicional, influyendo de forma progresiva en los niveles de agarre y la temperatura de los neumáticos a lo largo de la carrera.

Durante todo el evento, Hankook suministró a todos los equipos su neumático de competición iON Race, ya probado en carrera, proporcionando una plataforma estable y fiable para equilibrar el rendimiento puro con la gestión de energía y temperatura. Sus características de calentamiento predecibles y su agarre constante permitieron a los pilotos atacar con confianza tanto en los sectores rápidos como en los técnicos. A medida que las condiciones evolucionaban, el iON Race mantuvo una huella de contacto estable y un control térmico eficaz, ofreciendo flexibilidad estratégica sin comprometer el equilibrio del monoplaza.

"Ciudad de México vuelve a demostrar lo decisivo que es un comportamiento estable del neumático en condiciones de alta altitud", señaló Manfred Sandbichler, Senior Director de Hankook Motorsport. "En una carrera que exigió adaptación constante, el iON Race ofreció la confianza y la consistencia necesarias para que los equipos gestionaran la energía, la temperatura y el equilibrio en un entorno especialmente exigente".

Con la Ronda 2 ya completada en Ciudad de México, el ABB FIA Formula E World Championship centra ahora su atención en la Ronda 3 de la Temporada 12, el Miami E-Prix, programado para el 31 de enero de 2026. La prueba se disputará en el Miami International Autodrome, ubicado dentro del complejo del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, en un trazado caracterizado por la combinación de secciones de alta velocidad y curvas técnicas.

