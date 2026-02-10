HiBy W4: un DAC/AMP portátil que combina alta fidelidad inalámbrica y por cable

LEWES, Delaware, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HiBy ha anunciado de manera oficial el último miembro de la serie W, el HiBy W4. Es un DAC/AMP totalmente nuevo con un diseño portátil y moderno, como un todoterreno con dos modos, que reproduce música de alta resolución por cable e inalámbrica. Con el lanzamiento del W4, HiBy tiene como objetivo combinar la comodidad de la tecnología inalámbrica con la alta fidelidad de los cables.

image1

Para adaptarse a diferentes situaciones, el HiBy W4 cuenta con un diseño flexible con clip y fijación magnética. Puede engancharlo en cualquier lugar para llevarlo a todas partes. Además, su diseño magnético se adapta a algunos teléfonos inteligentes o fundas de teléfono, y se puede utilizar como accesorio "MagSafe". El modo sin carga, que se implementa en el reproductor de audio digital HiBy, aísla la fuente de alimentación del teléfono inteligente, evita que se agote la batería del teléfono y reduce las interferencias. Incorpora una batería de 1500 mAh para garantizar un tiempo de reproducción más prolongado.

HiBy W4 es un elegante accesorio ideal como EDC para todo el mundo. Adopta con audacia un diseño de colores contrastantes, con la pantalla negra frente al módulo de colores vivos del otro lado, lo que atrae la mirada de inmediato. Su pantalla táctil de 2 pulgadas admite un funcionamiento con todas las funciones y la visualización de álbumes (en modo Bluetooth). Esto significa que puede controlar directamente el emparejamiento, la reproducción/pausa y los ajustes en el W4. Como característica excepcional en la categoría DAC/AMP en la actualidad, esta operación mejora de forma significativa la experiencia del usuario.

El rendimiento del audio es un aspecto fundamental y confiable en HiBy. HiBy W4 integra dos chips DAC Cirrus Logic CS43198, combinados con dos amplificadores de auriculares, compatibles con PCM de hasta 768 kHz/32 bits y DSD512 nativo. Se han equipado dos osciladores de cristal activos duales de bajo ruido de fase a 45,1584 MHz y 49,152 MHz para una reproducción de audio precisa. HiBy W4 ofrece salidas estéreo balanceadas de 4,4 mm y de un solo extremo de 3,5 mm. En modo balanceado, el W4 ofrece hasta 475 mW de potencia de salida, capaz de controlar con facilidad una amplia variedad de monitores intraauriculares.

En cuanto al rendimiento inalámbrico, el HiBy W4 adopta el chipset Bluetooth insignia de Qualcomm, el QCC5181, compatible con Bluetooth 5.4, y una colección completa de códecs de alta calidad que incluyen aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC y SBC, lo que permite una transmisión de audio de alta resolución con estabilidad y baja latencia.

El HiBy W4 está disponible por 99 dólares en la tienda oficial online de HiBy.

