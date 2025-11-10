Lanzamiento del reproductor portátil de alta fidelidad HiBy RS8 II de gama ultraalta

LEWES, Delaware, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- HiBy hizo el lanzamiento oficial de su nuevo reproductor portátil de alta fidelidad, RS8 II, el 30 de octubre de 2025. El RS8 II integra las tecnologías avanzadas de HiBy en audio portátil con una visión profunda de las tendencias del mercado, que redefine los reproductores de música portátiles de alta gama. Cuenta con procesador de alto rendimiento, arquitectura de audio mejorada y múltiples opciones de conectividad, que admiten formatos de audio de alta resolución y una salida versátil, lo que brinda a los usuarios una experiencia de audio digital completa y conectividad flexible.

"HIBY RS8 II : la evolución de la serie RS"

El reproductor funciona con Qualcomm Dragonwing QCS8550 (plataforma 8Gen2) y la arquitectura de audio DARWIN de tercera generación mejorada, junto con AdaptiveAMP, que ofrece amplificación dinámica de clase A/B con capacidad de ajuste de 64 niveles y ThD+N tan baja como 0,0008 %. Su potente matriz de CPU+GPU+NPU+FPGA+DSP combinada con una red de resistencias R2R emparejada con precisión garantiza una reproducción de audio precisa de alta resolución. La simulación de tonalidad Sankofa AI ofrece a usuarios disfrutar de firmas de sonido inspiradas en fuentes de audio clásicas como MD, CD, casetes y reproductores de cintas de bobina abierta, con actualizaciones gratuitas para una experiencia de alta fidelidad personalizada.

En términos de diseño, el RS8 II adopta un chasis de aluminio monocasco con respaldo de vidrio, líneas geométricas y cortes tridimensionales para una apariencia distintiva. El panel trasero tiene grabado RS y "DESIGN BY HIBY", los botones laterales hexagonales simbolizan la arquitectura Darwin y la perilla giratoria multifacética refleja la luz como un diamante. Con 425 g, el reproductor equilibra el rendimiento a nivel de ultragama con portabilidad.

El RS8 II cuenta con una pantalla HD 1080×1920 de 5,5 pulgadas y una batería de 46,8Wh que admite una carga rápida de hasta 80W PD3.0. La conectividad inalámbrica incluye wifi 7 MIMO y Bluetooth 5.3 (compatible con AptX Adaptive y AptX Lossless). Mejora del rendimiento de audio: osciladores de femtosegundos NDK de 45,1584 MHz y 49,152 MHz, compatibles con DSD1024, PCM 1.536 kHz/32 bits y MQA 16X, y audio de transporte directo (D.T.A.), que omite SRC de Android para reproducir en alta resolución desde apps de terceros. Las opciones de salida son: combo de 3,5 mm PO/LO, salida de auriculares BAL de 4,4 mm, salida de línea BAL de 4,4 mm, audio digital tipo C compatible con SPDIF coaxial, entrada/salida de audio USB y primera interfaz de reproductor portátil I²S, que amplía mucho la conectividad.

Con su simulación de tonalidad avanzada, distorsión ultrabaja y gestión eficiente de la energía, el RS8 II ofrece una experiencia auditiva de alta fidelidad sin precedentes y establece un nuevo punto de referencia para la alta fidelidad portátil.

Acerca de HiBy

HiBy, fundada en 2011, es una autoridad líder en audio portátil, especializada en desarrollar, diseñar y vender productos de audio portátiles de primer nivel a través de sus filiales HiBy Music y HiBy Digital.

