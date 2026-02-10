HiBy W4 : un DAC/AMP portable qui fusionne la hi-fi sans fil et la hi-fi filaire

LEWES, Delaware, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- HiBy a officiellement annoncé le dernier membre de la gamme W, le HiBy W4. Il s'agit d'un tout nouveau DAC/AMP avec un design portable et contemporain, comme un swingman polyvalent avec deux modes, jouant de la musique haute résolution avec et sans fil. Avec la sortie du W4, HiBy veut fusionner la commodité du sans-fil et la haute-fidélité du fil.

image1

Pour répondre à tous les cas de figure, le HiBy W4 est doté d'une conception flexible avec une attache par clip et une fixation aimantée. Portez-le où bon vous semble pendant vos déplacements. La conception aimantée s'adapte à certains smartphones ou étuis de téléphone, utilisés comme accessoires « MagSafe ». Le mode de décharge, activé dans le lecteur audio numérique HiBy, isole l'alimentation électrique du smartphone, évite de vider la batterie du téléphone et réduit les interférences. Il intègre une batterie de 1500 mAh pour garantir une durée d'utilisation plus longue.

Le HiBy W4 est un accessoire portable quotidien élégant et destiné à tous. Il adopte un design audacieux aux couleurs contrastées, l'écran noir s'opposant au module aux couleurs vives de l'autre côté, ce qui attire le regard au premier coup d'œil. Son écran tactile de 2 pouces prend en charge un fonctionnement complet et l'affichage des albums (en mode Bluetooth). Vous pouvez ainsi contrôler directement l'appairage, la lecture/pause et les réglages sur le W4. Cette fonction exceptionnelle dans le créneau actuel des DAC/AMP améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur.

La performance audio est un aspect essentiel et fiable sur HiBy. Le HiBy W4 intègre deux puces DAC Cirrus Logic CS43198, associées à deux amplificateurs de casque, prenant en charge le PCM jusqu'à 768 kHz/32 bits et le DSD512 en natif. Deux oscillateurs à cristal actif à faible bruit de phase à 45,1584 MHz et 49,152 MHz sont conçus pour une lecture audio précise. Le HiBy W4 offre des sorties stéréo de 3,5 mm en mode asymétrique et de 4,4 mm en mode symétrique. En mode symétrique, le W4 délivre jusqu'à 475 mW de puissance de sortie, ce qui lui permet d'activer facilement une large gamme d'écouteurs intra-auriculaires.

Pour les performances sans fil, le HiBy W4 adopte le jeu de puces Bluetooth QCC5181 de Qualcomm, qui prend en charge le Bluetooth 5.4, et un éventail complet de codecs de haute qualité, notamment aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC et SBC, permettant une transmission audio haute résolution avec une stabilité et une faible latence.

Le HiBy W4 est disponible au prix de 99 USD, via la boutique en ligne officielle de HiBy.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888847/image1.jpg