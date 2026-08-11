HNS 2026 | Huawei presenta la Xinghe Intelligent Network mejorada, que se basa en la filosofía de "conectividad segura e inteligente", para impulsar la "inteligencia integral industrial" en Latinoamérica

MEDELLÍN, Colombia, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Huawei Network Summit 2026 Latinoamérica concluyó con éxito en Medellín, tras reunir a cerca de 400 líderes del sector, expertos técnicos y socios del ecosistema. Durante la cumbre, Huawei presentó su mejorada Xinghe Intelligent Network Solution para la región de Latinoamérica bajo la nueva filosofía de "Conectividad segura e inteligente". Esta iniciativa reafirma el compromiso de Huawei de impulsar la inteligencia en todos los sectores, en colaboración con sus clientes y socios.

La ola mundial de la IA está transformando diversos sectores. A medida que la inteligencia artificial se va incorporando a los procesos de producción fundamentales, las redes se están convirtiendo en una base cada vez más esencial. En consecuencia, su enfoque de desarrollo está pasando de un ancho de banda ultraalto y omnipresente a una arquitectura inteligente centrada en la inteligencia artificial.

Xinghe AI Campus

Dado que las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores, desde las actualizaciones de las redes inalámbricas hasta las crecientes exigencias en materia de seguridad, el Xinghe AI Campus de Huawei ha introducido numerosas innovaciones para impulsar su digitalización y la modernización de sus redes.

Conexión inalámbrica ultrarrápida: El punto de acceso avanzado AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, el primero de su clase, incorpora las esperadas innovaciones de Wi-Fi 8 para ofrecer mayor velocidad y fiabilidad. En concreto, la tecnología Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), una tecnología de coordinación de múltiples puntos de acceso, reduce drásticamente la interferencia en el mismo canal y, al mismo tiempo, duplica la velocidad por usuario en entornos de red continuos.

El punto de acceso avanzado AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, el primero de su clase, incorpora las esperadas innovaciones de Wi-Fi 8 para ofrecer mayor velocidad y fiabilidad. En concreto, la tecnología Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), una tecnología de coordinación de múltiples puntos de acceso, reduce drásticamente la interferencia en el mismo canal y, al mismo tiempo, duplica la velocidad por usuario en entornos de red continuos. Seguridad de los activos: La identificación de terminales basada en la agrupación mediante IA permite reconocer automáticamente los terminales "tontos" (dumb) con una precisión del 95 %. La detección inteligente de anomalías (SmartAD) es capaz de detectar anomalías en el comportamiento del tráfico de los terminales en cuestión de segundos y bloquearlas de forma proactiva, evitando así las intrusiones en la red.

La identificación de terminales basada en la agrupación mediante IA permite reconocer automáticamente los terminales "tontos" (dumb) con una precisión del 95 %. La detección inteligente de anomalías (SmartAD) es capaz de detectar anomalías en el comportamiento del tráfico de los terminales en cuestión de segundos y bloquearlas de forma proactiva, evitando así las intrusiones en la red. Seguridad de las conexiones: Las tecnologías propias de Huawei Wi-Fi Shield y de criptografía poscuántica (PQC) de extremo a extremo en todo el enlace proporcionan conexiones con una seguridad inigualable.

Las tecnologías propias de Huawei Wi-Fi Shield y de criptografía poscuántica (PQC) de extremo a extremo en todo el enlace proporcionan conexiones con una seguridad inigualable. Seguridad espacial: La tecnología de detección Wi-Fi CSI de Huawei detecta las condiciones de seguridad espaciales a través de un único punto de acceso e identifica las intrusiones en cuestión de segundos en una red del campus.

La tecnología de detección Wi-Fi CSI de Huawei detecta las condiciones de seguridad espaciales a través de un único punto de acceso e identifica las intrusiones en cuestión de segundos en una red del campus. Seguridad y privacidad: El punto de acceso iGuard AP de Huawei, el primero de su clase en el sector, es capaz de detectar con precisión cámaras ocultas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, protegiendo así los secretos comerciales y la privacidad personal.

Xinghe AI Fabric 2.0

Para hacer frente a los retos relacionados con la estabilidad del servicio en entornos de red con múltiples proveedores, Huawei ha actualizado su StarryWing Digital Map y su Rock-Solid Architecture con numerosas tecnologías de inteligencia artificial. En concreto, en entornos de coexistencia de múltiples proveedores, la tecnología xFlow de Huawei permite un análisis inteligente de todo el flujo, lo que facilita la localización de fallas en menos de un minuto, disipando así las preocupaciones de los clientes. Por su parte, el motor de IA Eagle-Eye ofrece visibilidad en tiempo real sobre la calidad de 2 millones de flujos de servicio y realiza análisis de las causas raíz de las averías en cuestión de minutos, lo que a su vez mejora considerablemente la resiliencia de la red del centro de datos.

Diseñada específicamente para entornos informáticos de IA, la tecnología Hyper-Converged Fabric (HCF) de Huawei alcanza un rendimiento en toda la red superior al 98 % gracias a la sinergia entre la capacidad de cálculo, la red y el almacenamiento, al tiempo que aumenta en un 20 % los tokens por segundo (TPS) de inferencia. Equipados con iFlashboot 2.0, los conmutadores de computación con IA Xinghe de Huawei permiten reiniciar los dispositivos en tan solo 5 segundos, lo que garantiza la continuidad de los servicios de inferencia. Además, los innovadores módulos ópticos StarryLink de Huawei pueden detectar problemas de contaminación y holgura en la fibra en tan solo un minuto, lo que reduce en un 90 % los incidentes de interrupción del servicio provocados por la red.

Xinghe Intelligent WAN

Como infraestructura de red que transporta datos fundamentales para distintos sectores, las redes de área amplia (WAN) se enfrentan a amenazas cada vez más complejas derivadas de nuevos ciberataques. Para hacer frente a esta situación, Huawei ha creado un sistema de defensa de seguridad multidimensional que amplía de forma sencilla la protección desde los dispositivos hasta las líneas privadas. En concreto, la placa de seguridad intrínseca inteligente exclusiva de Huawei es capaz de identificar en tiempo real anomalías de comportamiento multidimensionales en los archivos, la memoria, los sistemas y el tráfico de los dispositivos, lo que permite una defensa precisa frente a las amenazas persistentes avanzadas (APT).

Para hacer frente al riesgo de los ataques cuánticos del tipo "recoger ahora, descifrar después" (HNDL), Huawei ha lanzado la primera tarjeta de seguridad cuántica de distribución de claves cuánticas (QKD) del sector. A diferencia de las soluciones tradicionales que requieren dispositivos QKD externos, la solución de Huawei consiste simplemente en instalar una tarjeta QKD en un router, lo que reduce el gasto de capital total en más de un 60 %. Todo ello ayuda a las empresas a crear redes WAN altamente resilientes y resistentes a los ataques cuánticos.

Xinghe AI Network Security

La implementación a gran escala de la IA generativa y los agentes de IA está llevando a la ciberseguridad a una fase totalmente nueva. Huawei responde a esto anunciando sus iniciativas "AI for Security" y "Security for AI".

En lo que respecta a "AI for Security" (IA para la seguridad), los cortafuegos con IA de Huawei están equipados con un AI Core propio y modelos de detección de IA integrados (inline), lo que les permite ofrecer capacidades de inferencia en línea a nivel de milisegundos con una tasa de detección de amenazas desconocidas del 95 %. Además, Huawei ha presentado la solución Agentic SOC, mientras que su solución HiSec NG-SIEM permite la integración de registros de más de 200 proveedores líderes del mercado y facilita la gestión de amenazas de segundo nivel en bucle cerrado en toda la red mediante la orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR).

En lo que respecta a "Security for AI" (Seguridad para la IA), Huawei ha presentado la Xinghe AI Three-Layer Security Fencing Solution. Gracias a algoritmos especializados de detección de minería de datos basados en IA, modelos de análisis semántico a gran escala y tecnología eBPF para la detección de anomalías de comportamiento, esta solución garantiza cero interrupciones del servicio, cero fugas de datos y cero accesos no autorizados. En conjunto, estas capacidades garantizan la implantación a gran escala de aplicaciones de IA para empresas.

De cara al futuro, Huawei seguirá comprometida con su visión "AI for All, All on Secure IP" (IA para todos, todo en IP segura), actualizando continuamente su Xinghe Intelligent Network Solution bajo la filosofía de "Conectividad segura e inteligente" para adentrarse en la era de la inteligencia junto con sus clientes y socios.

FUENTE Huawei