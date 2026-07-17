Los avances tecnológicos detrás de la plataforma de sistema de almacenamiento de energía (ESS) de formación de red inteligente de última generación de Huawei

LUTERRA, la nueva plataforma de ESS de formación de red inteligente de Huawei FusionSolar, nace de avances tecnológicos diseñados para impulsar el éxito de los clientes.

MÚNICH, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei presentó LUTERRA en la feria Intersolar Europe, celebrada en Alemania el mes pasado. En este artículo, Steve Zheng, presidente de Smart ESS Business de Huawei Digital Power, explica cómo Huawei ha logrado una eficiencia líder en el sector con una solución de almacenamiento en batería fácil de instalar que permite ofrecer aplicaciones de formación de red (GFM) a nivel de planta.

Steve Zheng, presidente de Smart ESS Business, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei) Plataforma ESS de formación de red inteligente de última generación LUTERRA de Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

La tecnología de formación de red de Huawei ya ha demostrado su eficiencia en operaciones reales, incluida la microrred más grande del mundo alimentada al 100 % con energía renovable, ubicada en el complejo turístico The Red Sea, en Arabia Saudita. El proyecto The Red Sea lleva más de dos años funcionando de manera estable, lo que demuestra que la coordinación entre múltiples emplazamientos de recursos energéticos de GFM es totalmente posible a una escala de gigavatios-hora.

Si bien pocos proyectos alcanzarán la magnitud de los 400 MW de energía solar fotovoltaica y de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 1,3 GWh implementados en Arabia Saudita, la tecnología de Huawei puede generar mayores ingresos, un mayor rendimiento y una integración perfecta con la energía solar para todos los clientes.

Características como su eficiencia de ciclo completo (RTE), líder en el sector, el control de alto nivel de precisión del estado de carga (SOC) y la optimización de la celda al paquete se logran mediante múltiples disciplinas, afirma Zheng, "incluidas la electroquímica, la ingeniería eléctrica, la electrónica, la termodinámica, la tecnología de control y la tecnología de predicción".

"El control integral de Huawei sobre la solución general permite alcanzar una eficiencia del 93,1 % en el lado de baja tensión del sistema de conversión de energía (PCS) a una temperatura ambiente de 25 °C, con una precisión del SOC de 2,5 % en ambos extremos y al 3 % en la zona intermedia", afirma Zheng.

El diseño integrado abarca la gestión térmica integral desde la celda hasta el paquete, los sistemas de refrigeración por líquido y la arquitectura de conmutación de alta tensión de carburo de silicio (SiC). Esta configuración ofrece ventajas únicas de rendimiento para aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) en comparación con otros productos del mercado.

"Nos basamos en la arquitectura en cadena y utilizamos un optimizador para cada paquete y un controlador para cada rack. Estos métodos de gestión, refinados y eficaces, abordan la inconsistencia electroquímica, en especial la inconsistencia en el ciclo de vida de la batería", explica Zheng.

"En nuestra solución de última generación, la tensión de corriente alterna (CA) se eleva por primera vez a 1.000 V de CA gracias al uso de componentes de SiC. Esto reduce las pérdidas del sistema y mejora la eficiencia. Nuestra tecnología exclusiva de refrigeración inteligente y distribuida aumenta la superficie de disipación de calor. Además, una alta eficiencia de ida y vuelta (RTE), una gran consistencia, un alto nivel de estado de carga (SOC) y una alta disponibilidad mejoran el rendimiento de la solución en más de un 10 % en comparación con las soluciones convencionales".

Si bien la tecnología es sofisticada, la instalación y la logística están diseñadas para ser lo más sencillas posible, según Steve Zheng. En el ejemplo de una planta de BESS de 1 GWh, la plataforma de ESS de formación de red inteligente LUTERRA reduce el tiempo de entrega en al menos un 30 %, los costos del balance de la planta (BOP) en al menos un 20 % y la superficie ocupada en 1 metro cuadrado por cada megavatio-hora instalado, en comparación con las soluciones convencionales.

Zheng afirma que estos resultados se logran gracias a la arquitectura de barra colectora pasante (through-busbar) patentada por Huawei, la cual permite una instalación flexible, la ampliación de la capacidad y tasas C adaptables para la carga y descarga durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Formación de red para una red eléctrica estable basada en inversores

Como bien saben los lectores habituales de Energy-Storage.news, las tecnologías de formación de red y sus aplicaciones relacionadas han cobrado una enorme importancia para mejorar la estabilidad de la red eléctrica en todo el mundo.

Históricamente, la frecuencia y la tensión de la red eléctrica se han establecido como subproductos de la masa giratoria de las turbinas de generación térmica. A medida que estos activos, basados en gran medida en combustibles fósiles, son reemplazados o superados en número por fuentes de energía renovable variable (VRE), surge un nuevo desafío para mantener la estabilidad del sistema.

Afortunadamente, los inversores equipados con funciones de GFM pueden proporcionar la misma inercia, la misma relación de cortocircuito (SCR) y otras funciones esenciales, como la capacidad de arranque autónomo. La tecnología de GFM es ideal para los BESS, y países y regiones como el Reino Unido, Australia y China están implementando de manera activa recursos de formación de red.

En Europa, los cuatro operadores de sistemas de transmisión (TSO) de Alemania lanzaron a principios de este año un mercado de servicios de inercia a largo plazo, al que pueden postularse los activos de BESS con capacidad de GFM, mientras que la asociación europea de TSO de 36 países, ENTSO-E, ha elaborado directrices técnicas sobre los requisitos de formación de red.

"La tecnología de formación de red es clave para mantener la estabilidad de una red eléctrica que integra una alta proporción de energía renovable. La tecnología ha evolucionado desde equipos individuales hasta conjuntos de equipos y centrales eléctricas", afirma Steve Zheng.

Huawei ha definido seis capacidades de formación de red: inercia, nivel de cortocircuito, regulación primaria de frecuencia, amortiguación de oscilaciones de potencia, arranque autónomo y conmutación entre modo conectado y desconectado de la red en modo de generador síncrono virtual (VSG).

"Creemos que el avance de la tecnología de formación de red a nivel de planta es fundamental", afirma Zheng.

En el caso de una planta de BESS de 100 MW, habrá miles de dispositivos de electrónica de potencia que deberán funcionar en modo GFM.

"Es un desafío garantizar que estos dispositivos trabajen en conjunto para estabilizar la red eléctrica mediante la colaboración entre hardware y software", explica Zheng, al hacer referencia al ejemplo del proyecto The Red Sea.

La tecnología de Huawei también se ha utilizado en proyectos de formación de red a gran escala en otros países, como Alemania, Bulgaria, Filipinas y China.

La estrategia de la hoja de ruta de productos de Huawei se centra en la optimización a nivel de matriz y de sistema

La empresa ha desarrollado la solución de almacenamiento de energía de GFM más grande del sector, optimizada para el BOP a nivel de sistema. La estrategia detrás de esa decisión en la hoja de ruta del producto fue enfocarse no solo en la densidad de potencia y energía de un único contenedor de BESS, sino en la densidad de potencia y energía de una matriz completa o de una planta de energía.

"Solo cuando la solución del conjunto es óptima, toda la planta puede serlo. Un único contenedor no es un verdadero sistema de almacenamiento de energía. Las celdas por sí solas no conforman un sistema de almacenamiento de energía", afirma Zheng.

"Por lo tanto, consideramos cada conjunto como la unidad básica en el diseño y la planificación de nuestra solución, en lugar de buscar a ciegas una mayor densidad de potencia en un único contenedor".

El diseño de la plataforma de ESS de formación de red inteligente cuenta con una plataforma de alta tensión de 1.000 V de CA de dos etapas. Este sistema de almacenamiento que contribuye a la estabilidad de la red puede resolver desafíos operativos críticos del lado del consumidor (FTM) en las plantas de energía renovable de las empresas de servicios públicos y en las instalaciones de almacenamiento para el sector comercial e industrial (C&I), incluso cuando los sistemas eléctricos imponen requisitos cada vez más estrictos de apoyo a la red a los activos de almacenamiento de energía.

"En lo que respecta a la arquitectura, creemos que la solución de dos etapas ofrece una mayor seguridad para la red eléctrica en comparación con la solución convencional de una sola etapa", nos explica Steve Zheng.

En primer lugar, en condiciones de capacidad de soportar sobretensiones (HVRT), la corriente de arranque fluirá de un lado a otro entre la red eléctrica y el PCS. En especial cuando el estado de carga (SOC) de la batería es bajo, esto puede provocar fallas en el aislamiento de la batería o incluso graves problemas de seguridad.

En segundo lugar, durante la capacidad de soportar huecos de tensión (LVRT), se requiere una determinada potencia activa constante para ayudar a que la red eléctrica se recupere con rapidez. Estas ventajas no están disponibles en la arquitectura de una sola etapa".

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FUENTE Huawei