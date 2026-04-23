IBM anuncia nuevas medidas de ciberseguridad para ayudar a las empresas a enfrentar ataques basados en agentes de IA

La nueva evaluación de ciberseguridad de IBM ayuda a las organizaciones a identificar y medir riesgos introducidos por modelos de IA avanzados capaces de descubrir vulnerabilidades y ejecutar ataques autónomos

IBM Autonomous Security, un nuevo servicio de seguridad automatizada impulsado por agentes de IA, ayuda a acelerar la corrección de vulnerabilidades a una velocidad que supera la capacidad humana

ARMONK, N.Y., 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) anunció hoy nuevas medidas de ciberseguridad diseñadas para ayudar a las organizaciones a enfrentar una nueva generación de amenazas digitales, a medida que los atacantes comienzan a utilizar modelos avanzados de inteligencia artificial como armas.

Los atacantes maliciosos ya están empleando modelos de IA de última generación para acelerar cada etapa del ciclo de vida de los ataques. Estos modelos representan un cambio significativo en la capacidad ofensiva, ya que reducen drásticamente el tiempo, el costo y el nivel de experiencia necesarios para llevar a cabo ataques sofisticados, lo que puede impulsar una disrupción continua de los negocios. A medida que los ataques avanzan a la velocidad de las máquinas, los programas de seguridad basados en herramientas fragmentadas y procesos manuales resultan cada vez menos efectivos. Para defenderse de adversarios que operan con agentes autónomos, las organizaciones necesitarán programas de seguridad igualmente autónomos, coordinados y escalables.

Evaluaciones corporativas de ciberseguridad frente a amenazas basadas en IA avanzada

Las empresas operan hoy en infraestructuras de TI amplias y altamente complejas, difíciles de mapear completamente, lo que crea condiciones ideales para que los modelos avanzados de IA identifiquen debilidades y las conviertan rápidamente en vectores de ataque. Para enfrentar este desafío, IBM Consulting ofrece una nueva evaluación de ciberseguridad, diseñada para ayudar a las organizaciones a analizar su nivel de preparación frente a amenazas habilitadas por agentes de IA.

La evaluación será realizada por IBM en conjunto con sus socios tecnológicos y tiene como objetivo brindar a los clientes el apoyo necesario en todos sus entornos. Ofrece una visibilidad profunda sobre brechas de seguridad, debilidades en las políticas, exposiciones específicas relacionadas con la IA y posibles rutas de explotación. También proporciona orientación priorizada sobre medidas de mitigación, incluidas soluciones compensatorias cuando no existe una alternativa de software inmediata.

Además, la evaluación identifica oportunidades para que las organizaciones aceleren la detección y la respuesta a incidentes mediante una mayor automatización y una mejor alineación arquitectónica.

IBM presenta IBM Autonomous Security

Conscientes de que las empresas deben igualar la velocidad y sofisticación de los ataques impulsados por IA, IBM anunció hoy IBM Autonomous Security, un servicio multiagente de alta capacidad diseñado para ofrecer toma de decisiones coordinada, respuesta automatizada e inteligencia de seguridad a la velocidad de las máquinas.

IBM Autonomous Security integra agentes digitales interoperables e independientes del proveedor, que operan de forma coordinada en toda la infraestructura de seguridad de una organización. De este modo, los programas de seguridad pueden funcionar como un sistema unificado, en lugar de como un conjunto de herramientas aisladas. El servicio está diseñado para transformar de manera fundamental la forma en que operan los programas de seguridad, a medida que las amenazas se vuelven cada vez más autónomas y autooptimizables.

A través de agentes de IA coordinados, el servicio analiza vulnerabilidades de software y entornos de ejecución para comprender rutas de explotación, mejorar la higiene de seguridad, aplicar políticas en las herramientas correspondientes, detectar anomalías y contener amenazas con una intervención humana mínima. La información generada se integra directamente en los sistemas de gobernanza y gestión de riesgos, lo que permite mantener una postura actualizada de seguridad y cumplimiento, reducir los periodos de exposición y acelerar la contención de ataques de alta velocidad.

Al extender la seguridad a las funciones de identidad, riesgo y gobernanza, y al conectarse con sistemas de IA en procesos de TI, TO y del negocio, IBM Autonomous Security ayuda a las organizaciones a transformar la detección en remediación, fortalecer los resultados de cumplimiento, reducir la fricción operativa y mejorar la resiliencia.

"Los modelos de IA de vanguardia están creando una nueva categoría de amenazas empresariales que evolucionan rápidamente, son sistémicas y cada vez más autónomas", afirmó Mark Hughes, socio director global de Servicios de Ciberseguridad de IBM Consulting. "Enfrentar este escenario requiere una defensa sistémica. Los ataques impulsados por IA exigen defensas impulsadas por IA, y eso es exactamente lo que ofrece IBM".

En un entorno de amenazas basadas en agentes, la ventaja defensiva ya no proviene de herramientas individuales, sino de la rapidez y coherencia con la que los programas de seguridad pueden actuar. IBM está comprometida a ayudar a las organizaciones a prepararse para este punto de inflexión crítico en la ciberseguridad, en el que la resiliencia debe avanzar al ritmo de las máquinas.

Acerca de IBM

IBM es un proveedor líder global de nube híbrida, inteligencia artificial y servicios de consultoría. La compañía ayuda a clientes en más de 175 países a extraer valor de sus datos, optimizar procesos empresariales, reducir costos y obtener ventaja competitiva. Miles de organizaciones gubernamentales y corporativas en sectores críticos —como servicios financieros, telecomunicaciones y salud— confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y en Red Hat OpenShift para acelerar sus transformaciones digitales de manera segura y eficiente.

Las innovaciones de IBM en IA, computación cuántica, nube específica por industria y consultoría ofrecen opciones abiertas y flexibles, respaldadas por un compromiso de largo plazo con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio.

Más información en: www.ibm.com

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FUENTE IBM