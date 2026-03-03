NEWARK, Nueva Jersey, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el aprendizaje digital y los dispositivos de audio personales se vuelven fundamentales para la infancia, los expertos advierten sobre los crecientes riesgos de daños auditivos prevenibles. Con motivo del Día Mundial de la Audición, iClever, la marca de auriculares para niños número uno en ventas en el mercado en línea de EE. UU., anunció hoy una colaboración estratégica con Kellsie Busho, Au.D., CCC-A, quien se desempeña como asesora principal de Seguridad Auditiva compensada de iClever.

iClever une fuerzas con la renombrada audióloga Kellsie Busho para defender la salud auditiva de los niños en el Día Mundial de la Audición 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva debido a hábitos de escucha inseguros, por lo que la asociación proporciona orientación basada en la ciencia y soluciones de escucha seguras para las familias en todo el país, con el fin de cerrar la brecha entre la tecnología de audio avanzada y la experiencia clínica.

La experiencia se encuentra con la realidad de la crianza

La Dra. Kellsie Busho, directora de Programas Clínicos de Audiología, aporta tanto su experiencia clínica como su experiencia personal. "Como audióloga y madre, entiendo el impacto a largo plazo del ruido y los desafíos de controlar el tiempo y el volumen de la pantalla", comentó la Dra. Busho. "Me asocié con iClever porque priorizan las necesidades fisiológicas de las orejas en crecimiento. Su compromiso con el límite de seguridad de 85 dB y su diseño ergonómico les da a los padres la tranquilidad que merecen".

Empoderar a los padres a través de la educación

A través de esta asociación, iClever y la Dra. Busho lanzarán una serie de iniciativas educativas para las familias modernas, para abordar problemas comunes como la gestión de la fluencia del volumen en entornos ruidosos y el reconocimiento de los primeros signos de fatiga auditiva en los niños.

Liderando con la tecnología SafeSound

El núcleo del liderazgo de iClever en la industria es su sistema patentado SafeSound, que regula la salida de sonido en todo el espectro de frecuencia dentro de 74 a 85 dBA de conformidad con las normas EU EN50332 y las directrices de la OMS. El sistema también incorpora protección dirigida en el rango crítico de 3 a 6 kHz e integra la tecnología de cancelación de ruido activa (ANC) para ayudar a reducir la necesidad de volúmenes más altos en entornos ruidosos.

"Nuestra misión siempre ha sido proteger la alegría del sonido para la próxima generación", comentó Sam, vicepresidente sénior de iClever. "Al incorporar la experiencia clínica de la Dra. Busho en el desarrollo de nuestros productos y alcance comunitario, reforzamos nuestra posición como el estándar de referencia en seguridad auditiva".

Compromiso con la comunidad

iClever también ha donado más de 14.900 auriculares a más de 2.400 escuelas en EE. UU., para apoyar entornos de aprendizaje más seguros y centrados.

Para más información de expertos en audición sobre la seguridad auditiva de los niños, visite: https://iclever.com/pages/hearing-experts.

