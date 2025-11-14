icotec recibe la aprobación de la FDA para el sistema de tomografía computada CMORE®, lo que amplía su tecnología BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK a la columna cervical posterior

ALTSTÄTTEN, Suiza y BOSTON, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, icotec, pionera en dispositivos implantables fabricados con BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso del sistema de tomografía computada CMORE® en la columna cervical.

El sistema de tomografía computada CMORE recibe la aprobación de la FDA

El sistema CMORE® (tomografía computada) es un conjunto mejorado de instrumentos e implantes para estabilizar la parte posterior superior de la columna vertebral. Los primeros implantes de columna vertebral del mundo fabricados con tecnología BlackArmor® no metálica y radiolúcida ahora permiten una variedad completa de modalidades de tratamiento en la terapia adyuvante de tumores y mejoran el diagnóstico por imágenes postoperatorias de la columna cervical. El sistema de tomografía computada CMORE® está compuesto por una cartera completa de tornillos poliaxiales, varillas rectas y precontornilladas, conectores axiales y paralelos y brinda la versatilidad necesaria para adaptarse a las variaciones de la anatomía y patología de los pacientes.

BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK es un material compuesto combinado con fibras de carbono continuas y de alta resistencia y polieteretercetona (PEEK), fabricado en un proceso desarrollado por icotec. El resultado es un componente de implante con una arquitectura de fibra 3D entrelazada. También es radiotransparente en todos los modos de diagnóstico por imágenes (resonancia magnética, tomografía computarizada y rayos X).

"La aprobación de la FDA del sistema de tomografía computada CMORE® constituye otro hito en nuestro compromiso de avanzar en la atención de pacientes con tumores espinales, infecciones y patologías complejas", declaró Christoph Eigenmann, director ejecutivo de icotec Medical, EE. UU. "Al expandir nuestra tecnología BlackArmor® a la columna vertebral cervical, estamos brindando a los cirujanos y oncólogos de radiación un nuevo nivel de visibilidad y confianza en su toma de decisiones postoperatorias y oncológicas".

icotec se enorgullece en presentar el próximo lanzamiento comercial del sistema de tomografía computada CMORE® en Estados Unidos. Este sistema ampliará la cartera de icotec de implantes BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK diseñados para obtener imágenes sin artefactos y una integración perfecta en toda la columna vertebral.

Acerca de icotec

icotec es la empresa líder de tratamiento de tumores de columna vertebral y otras indicaciones con una nueva generación de implantes de alta tecnología. Con sus implantes BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK, icotec combina tecnologías de vanguardia y experiencia en el sector para ofrecer soluciones innovadoras y confiables para los cirujanos de columna vertebral y sus pacientes, y se dedica a avanzar en el campo de la implantación espinal.

Con un historial de éxito clínico y un compromiso con la innovación continua, icotec está preparada para dar forma al futuro de la cirugía de columna vertebral. La amplia cartera de productos ha recibido la aprobación de la FDA y la CE y está respaldada por numerosos líderes de opinión clave y centros de cirugía de columna en todo el mundo.

