icotec reçoit l'autorisation de la FDA pour le système CMORE® CT, étendant sa technologie BlackArmor® composite carbone/PEEK à la colonne cervico-thoracique postérieure

ALTSTÄTTEN, Suisse et BOSTON, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- icotec, le pionnier des dispositifs implantables fabriqués en BlackArmor®carbone composite/polyéther éther cétone (PEEK), a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l'utilisation du système CMORE® CT pour la colonne cervico-thoracique.

Le système CMORE® (CT) est un ensemble amélioré d'instruments et d'implants pour la stabilisation postérieure de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Les premiers implants rachidiens au monde, fabriqués avec la technologie non métallique et radiotransparente BlackArmor®, permettent désormais un éventail complet de modalités de traitement dans la thérapie tumorale adjuvante et améliorent les diagnostics d'imagerie postopératoire dans la colonne cervico-thoracique. Composé d'une gamme complète de vis polyaxiales, de tiges droites et précontournées, de connecteurs axiaux et parallèles, le système CMORE® CT offre la polyvalence nécessaire pour s'adapter aux variations anatomiques et pathologiques des patients.

BlackArmor® composite carbone/PEEK est un matériau composite composé de fibres de carbone et de polyéther éther cétone continues et très résistantes, fabriqué grâce à un procédé mis au point par icotec. Le résultat est un composant d'implant avec une architecture de fibres 3D entrelacées. Ce matériau est également radiotransparent dans tous les modes d'imagerie diagnostique (IRM, CT et rayons X).

« L'autorisation par la FDA du système CMORE® CT représente une nouvelle étape dans notre engagement à faire progresser les soins aux patients atteints de tumeurs rachidiennes, d'infections et de pathologies complexes », a déclaré Christoph Eigenmann, PDG d'icotec Medical, États-Unis. « En étendant notre technologie BlackArmor® à la colonne cervicale postérieure, nous donnons aux chirurgiens et aux radio-oncologues un nouveau niveau de visibilité et de confiance dans leur prise de décision postopératoire et oncologique. »

icotec se réjouit du lancement commercial prochain du système CMORE® CT aux États-Unis. Ce système élargira la gamme d'implants BlackArmor® composite carbone/PEEK d'icotec, conçus pour une imagerie sans artefact et une intégration transparente au niveau de la colonne vertébrale.

À propos d'icotec

icotec est l'entreprise leader dans le traitement des tumeurs de la colonne vertébrale et d'autres indications grâce à une nouvelle génération d'implants de haute technologie. Avec ses implants BlackArmor® en composite carbone/polyéther éther cétone, icotec combine les technologies de pointe et l'expertise industrielle pour fournir des solutions innovantes et fiables aux chirurgiens de la colonne vertébrale et à leurs patients, et se consacre à faire progresser le domaine de l'implantation vertébrale.

Forte de ses succès cliniques et de son engagement en faveur de l'innovation, icotec est prête à façonner l'avenir de la chirurgie de la colonne vertébrale. Le portefeuille complet de produits a reçu l'autorisation de la FDA et de la CE et est soutenu par de nombreux leaders d'opinion et centres de chirurgie de la colonne vertébrale dans le monde entier.

