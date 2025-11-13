icotec erhält FDA-Zulassung für das CMORE® CT-System und erweitert damit seine BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK-Technologie auf den hinteren Hals-Brust-Wirbelbereich

ALTSTÄTTEN, Schweiz und BOSTON, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- icotec, der Pionier für implantierbare Produkte aus BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) das CMORE®CT-System für die Anwendung im zervikothorakalen Bereich zugelassen hat.

Das CMORE® (CT)-System ist ein erweitertes Instrumentarium und Implantatsystem zur posterioren Stabilisierung der oberen Wirbelsäule. Die weltweit ersten Wirbelsäulenimplantate aus nichtmetallischer und strahlendurchlässiger BlackArmor®-Technologie ermöglichen nun ein umfassendes Spektrum an Behandlungsmethoden in der adjuvanten Tumortherapie und verbessern die postoperative Bilddiagnostik im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule. Das CMORE®CT-System umfasst ein umfassendes Portfolio an polyaxialen Schrauben, geraden und vorgeformten Stäben sowie axialen und parallelen Verbindungselementen und bietet die erforderliche Vielseitigkeit, um den unterschiedlichen anatomischen und pathologischen Gegebenheiten der Patienten gerecht zu werden.

BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK ist ein Verbundwerkstoff aus durchgehenden, hochfesten Carbonfasern und PEEK, der in einem von icotec entwickelten Verfahren hergestellt wird. Das Ergebnis ist eine Implantatkomponente mit einer verwobenen 3D-Faserarchitektur. Es ist außerdem in allen diagnostischen Bildgebungsverfahren (MRT, CT und Röntgen) strahlendurchlässig.

„Die FDA-Zulassung des CMORE® CT-Systems stellt einen weiteren Meilenstein in unserem Engagement für die Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulentumoren, Infektionen und komplexen Pathologien dar", erklärte Christoph Eigenmann, CEO von icotec Medical, USA. „Durch die Ausweitung unserer BlackArmor®-Technologie auf die hintere Halswirbelsäule bieten wir Chirurgen und Strahlentherapeuten ein neues Maß an Transparenz und Sicherheit bei ihren postoperativen und onkologischen Entscheidungen."

icotec freut sich auf die bevorstehende Markteinführung des CMORE®CT-Systems in den Vereinigten Staaten. Dieses System erweitert das Portfolio von icotec an BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK-Implantaten, die für artefaktfreie Bildgebung und nahtlose Integration entlang der gesamten Wirbelsäule entwickelt wurden.

Informationen zu icotec

icotec ist das führende Unternehmen für die Behandlung von Wirbelsäulentumoren und anderen Indikationen mit einer neuen Generation von Hightech-Implantaten. Mit seinen BlackArmor® Engineered Carbon/PEEK-Implantaten kombiniert icotec modernste Technologien und Branchenexpertise, um innovative und zuverlässige Lösungen für Wirbelsäulenchirurgen und ihre Patienten anzubieten, und hat sich der Weiterentwicklung des Bereichs der Wirbelsäulenimplantate verschrieben.

Mit einer Erfolgsbilanz klinischer Erfolge und dem Engagement für kontinuierliche Innovation ist icotec bestens aufgestellt, um die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie mitzugestalten. Das umfassende Produktportfolio hat die FDA- und CE-Zulassung erhalten und wird von zahlreichen führenden Experten und Wirbelsäulenchirurgiezentren weltweit unterstützt.

