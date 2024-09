IFA 2024: Samsung muestra el poder de sus productos AI para crear un mundo conectado para todos

Samsung sube al escenario en la 100a conferencia IFA para presentar sus últimas innovaciones y celebrar las posibilidades que la AI puede crear para todos.

Entre los nuevos productos anunciados hoy se incluyen dos nuevas computadoras Galaxy Book y una edición limitada de Music Frame en colaboración con Wicked de Universal Picture, así como el lanzamiento en Europa de su Bespoke AI Laundry Combo™

BERLÍN, Alemania, 5 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics, subió al escenario en IFA hoy, celebrando 100 años de innovación en la conferencia, para continuar con su visión "AI para todos". La presentación mostró el audaz compromiso de Samsung de democratizar la AI, permitiendo que más personas se beneficien de sus usos.

Para ampliar su visión de "AI para todos", la conferencia en IFA 2024 incluyó los capítulos "La AI se encuentra con el mundo" y "La AI se encuentra con usted", donde expertos de Samsung y sus socios demostraron el papel fundamental que desempeña la inteligencia artificial en mejorar la calidad de vida de los usuarios. Equipados con herramientas avanzadas, los consumidores pueden aprovechar esta tecnología para enriquecer su día a día.

"Desde nuestra participación en IFA el año pasado, las conversaciones sobre el papel de la AI en nuestras vidas han aumentado considerablemente", expresó Benjamin Braun, Director de Marketing de Samsung Europa. "En Samsung, nos enorgullece hacer que la inteligencia artificial sea más accesible y fácil de entender, demostrando cómo puede simplificar la vida en lugar de complicarla. Creemos que la AI debe funcionar como un par de manos adicionales que asisten, respondiendo tanto a las necesidades personales como a las del mundo que nos rodea. Nuestros productos impulsados por AI permiten que las personas tengan más tiempo para enfocarse en lo que realmente les importa".

AI para todos

El concepto "AI para Todos" de Samsung abarca una amplia variedad de productos habilitados con inteligencia artificial, que van desde dispositivos móviles hasta electrodomésticos y sistemas de entretenimiento para el hogar. Samsung proyecta que, para finales de 2024, 200 millones de dispositivos Galaxy con tecnología AI estarán en manos de usuarios en todo el mundo. La empresa reconoce que sus funciones de inteligencia artificial deben adaptarse al estilo de vida de los consumidores, al mismo tiempo que responden a las necesidades del planeta.

En el núcleo de esta visión está el ecosistema en expansión de SmartThings, que conecta más de 500 millones de dispositivos. Este ecosistema permite un control remoto fluido de todos los productos Samsung habilitados con AI, facilitando desde la gestión de la calefacción y los electrodomésticos, hasta el manejo de pantallas, ya sea que los usuarios estén en casa o fuera de ella.

Nunca antes había sido tan sencillo para las personas de todo el mundo aprovechar el poder de la AI para controlar su entorno. Los productos de Samsung habilitados con AI empoderan a los usuarios, permitiéndoles personalizar sus experiencias diarias. Ya sea buscando una vida más sostenible, potenciando su creatividad o conectándose con sus seres queridos, Samsung pone a su alcance las herramientas necesarias para transformar su vida cotidiana.

Sin embargo, solo el 15% de las personas afirman comprender completamente cómo utilizar la AI en su vida diaria, mientras que el 66% está buscando formas de optimizar su tiempo. Esto revela una oportunidad clave para que Samsung AI aporte valor a las personas, demostrando por qué la AI es realmente para Todos.1

La última actualización del sistema operativo, One UI 6.1.1, se lanzará tras IFA y llevará las funciones de inteligencia artificial de los Galaxy Z Fold6 y Z Flip6, como Traducción Simultánea y Marcar para Buscar, a dispositivos como el Galaxy S24, Z Fold5 y Z Flip5.

El lanzamiento de One UI 6.1.1 también traerá nuevas aplicaciones que ampliarán las posibilidades de creatividad y conexión. Entre ellas, Sketch to Image, que permite a los usuarios visualizar sus ideas transformando simples dibujos en imágenes generadas automáticamente, y Portrait Studio, una herramienta que impulsa la creatividad al ayudar a los usuarios a crear avatares más personalizados para usar en sus interacciones en línea.

La AI te conoce

Samsung cree que la inteligencia artificial debe enriquecer la vida cotidiana al ofrecer a los usuarios una experiencia de entretenimiento personalizada. En IFA 2024, la compañía presentó una serie de innovaciones diseñadas para potenciar esta visión, incluyendo los proyectores The Premiere 7 y The Premiere 9, así como las nuevas laptops Galaxy Book5 Pro 360 y Galaxy Book4 Edge de 15 pulgadas. Estos productos están diseñados para ayudar a los usuarios a centrarse en lo que más les importa y a compartir esos momentos de manera más significativa.

Los proyectores The Premiere 9 y The Premiere 7 llevan el entretenimiento en casa a un nuevo nivel con su tecnología láser avanzada. Ofrecen una resolución 4K excepcional y audio envolvente en pantallas de hasta 130 pulgadas. Incorporan funciones impulsadas por AI, como Upscaling, que mejora el contenido a calidad 4K, y Vision Booster, que ajusta el brillo y el contraste para una visualización óptima en diversas condiciones de iluminación. Estos proyectores están diseñados para transformar cualquier espacio en una sala de cine en casa de primera calidad, brindando una experiencia de visualización superior con la última tecnología.

El Galaxy Book5 Pro 360, desarrollado en colaboración con Intel, combina la potencia del nuevo procesador Intel® Core Ultra con la innovación móvil de Samsung para llevar las experiencias de inteligencia artificial entre dispositivos a un nuevo nivel. Con Galaxy AI, ofrece una productividad personalizada y una conectividad perfecta. Su batería de larga duración permite a los usuarios realizar tareas de manera más eficiente, mientras que los gráficos y pantallas mejorados proporcionan una experiencia de entretenimiento premium dentro del amplio ecosistema de inteligencia artificial móvil de Galaxy.

El ultradelgado Galaxy Book4 Edge de 15 pulgadas, diseñado en colaboración con Qualcomm, está equipado con el procesador Snapdragon® X Plus para un rendimiento excepcional y una batería de larga duración. Integra tecnología NPU avanzada para capacidades de AI de primer nivel y combina las funciones de Copilot+ PC con Galaxy AI. Este dispositivo portátil está diseñado para potenciar la creatividad y mejorar la conectividad, ofreciendo una vibrante pantalla de 15 pulgadas que enriquece la experiencia del usuario.

En el escenario de IFA, también se destacaron las últimas innovaciones en televisores Samsung. Desde 2015, Tizen OS ha impulsado cientos de millones de televisores inteligentes, liderando la evolución de los televisores. A partir de 2024, todos los nuevos televisores Samsung AI, junto con algunos modelos de 2023, recibirán actualizaciones garantizadas del sistema operativo Tizen durante siete años. Esta medida asegura que los consumidores continúen disfrutando de las últimas innovaciones y una conectividad mejorada en todos sus dispositivos Samsung.

Las pantallas Neo QLED 8K AI de Samsung ofrecen una experiencia de visualización superior gracias a los procesadores NQ 8 AI Gen 3 integrados. Estos procesadores, que cuentan con 512 redes neuronales (ocho veces más que antes), utilizan el poder de la AI para proporcionar una experiencia de sonido e imagen altamente personalizada y de calidad excepcional. Esta tecnología avanzada amplía el contenido en pantalla, garantizando la imagen más nítida y fluida hasta la fecha.

En IFA, Samsung celebró los últimos desarrollos en The Frame y Art Store con el anuncio de nuevas y emocionantes asociaciones. Entre ellas, se destacan colaboraciones con la casa de diseño finlandesa Marimekko y el icónico Jean-Michel Basquiat. Además, se presentó una colección exclusiva de 12 obras maestras del surrealista belga René Magritte. Estas alianzas brindan a los usuarios la oportunidad de llevar arte extraordinario a sus hogares, agregando un toque de magia a su entorno cotidiano.

Samsung también reveló el lanzamiento del nuevo Samsung Music Frame en colaboración con Wicked de Universal Pictures. Este altavoz inalámbrico, lanzado a principios de este año, ofrece una calidad de sonido excepcional, llenando cualquier espacio con audio rico y claro gracias a sus woofers incorporados y la tecnología Dolby Atmos inteligente. El Music Frame se adapta a la acústica de tu hogar para ofrecer una experiencia sonora envolvente. La edición limitada del marco musical Wicked incluye dos imágenes de arte cinematográfico y una imagen exclusiva de Glinda y Elphaba, junto con autógrafos de los personajes y un certificado de autenticidad, disponible solo con esta edición especial.

Samsung mejora las experiencias de usuario con sus electrodomésticos Bespoke2 mediante inteligencia artificial avanzada. Con la última actualización de Bixby, los electrodomésticos Bespoke2, que ahora ofrecen un control de voz mejorado. Esta versión actualizada de Bixby puede comprender múltiples comandos en una sola oración y recordar el contexto anterior3 para ejecutar comandos continuos, proporcionando respuestas personalizadas a preguntas relacionadas con el producto4. Esta evolución permite a los usuarios expresar sus necesidades5. de forma más natural y sencilla, facilitando una interacción más fluida y eficiente con sus dispositivos.

Samsung amplía la comodidad y accesibilidad de sus electrodomésticos con una nueva función de apertura automática de puertas en algunos modelos de lavadoras y refrigeradores. Esta función innovadora permite a los usuarios abrir las puertas con un ligero toque. Además, una actualización reciente ha hecho que la apertura de puertas sea aún más conveniente: ahora, los usuarios pueden abrir la puerta del refrigerador simplemente diciendo "Abre la puerta del refrigerador", sin necesidad de comandos de activación previos como "Hola Bixby".

La AI se encuentra con el mundo -

Samsung cree firmemente que la inteligencia artificial es una fuerza para el bien y desempeña un papel crucial en el cuidado del planeta y de las personas. La empresa está comprometida en utilizar la A para promover la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida, demostrando cómo la tecnología puede contribuir positivamente a nuestro entorno y bienestar.

Samsung sigue avanzando en su misión de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, con el 93% de las operaciones de su División DX funcionando actualmente con fuentes de energía renovable6.

Dentro de sus productos, Samsung sigue priorizando la eficiencia energética y utiliza la inteligencia artificial para lograrlo. Desde refrigeradores y lavadoras con AI integrada hasta el uso de AI en su ecosistema SmartThings para optimizar el ahorro de energía, la empresa se compromete a innovar en sostenibilidad y a mejorar el uso eficiente de energía.

Los refrigeradores híbridos AI de Samsung están diseñados para maximizar el ahorro de energía. Combinando un compresor tradicional con la tecnología de enfriamiento Peltier, estos refrigeradores responden de manera inteligente a los aumentos en el consumo de energía. Por ejemplo, si la puerta del refrigerador queda abierta por un período prolongado, la tecnología Peltier actúa como una fuente de enfriamiento adicional, mejorando así la eficiencia energética general del producto.

En el escenario de IFA, Samsung reveló que el Bespoke AI Laundry Combo™ ya se está implementando en toda Europa. Este innovador electrodoméstico combina lavadora y secadora en un solo aparato compacto, que finaliza el ciclo de lavado y secado en una sola cola. No solo cumple, sino que supera en hasta un 20 %7, los requisitos mínimos de eficiencia energética para la clasificación A, además de cumplir con la misma clasificación para el ciclo combinado de lavado y secado 8 Este impresionante rendimiento se logra mediante la avanzada tecnología de secado con bomba de calor, que seca la ropa de forma rápida, suave y eficiente a temperaturas más bajas.

El ecosistema SmartThings sigue siendo el núcleo de la capacidad de Samsung para ser pionero en eficiencia energética, al permitir una serie de pequeños ajustes que suman una gran diferencia. La función AI Energy en SmartThings Energy9 puede ahorrar hasta un 70% del consumo energético de las lavadoras.10 11Además, con el modo Away de SmartThings, los usuarios pueden estar tranquilos al salir de casa, ya que el sistema se encarga de gestionar la energía de manera automática. Los sensores integrados en diversos electrodomésticos detectan cuando no hay nadie en la habitación y apagan los sistemas innecesarios, como luces o televisores, para optimizar el ahorro energético. Esta funcionalidad asegura que la energía no se desperdicie, contribuyendo a una mayor eficiencia en el hogar.

Los electrodomésticos Bespoke AI también pueden ahorrar costos de energía gracias a la Programación Óptima y la Carga Óptima. Estas funciones retrasan el inicio de un ciclo de lavado y la carga para evitar las horas pico con el fin de reducir los costos de energía cuando se combinan con tarifas inteligentes.

Para obtener más información sobre los productos mencionados en este comunicado, visite la Sala de Prensa Global de Samsung aquí.

La exposición de Samsung en IFA estará abierta del 6 al 10 de septiembre en City Cube, Berlín.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo los mundos de los televisores, smartphones, dispositivos portátiles, tablets, electrodomésticos, sistemas de red y soluciones de memoria, LSI de sistema, fundición y LED, y ofreciendo una experiencia conectada sin interrupciones a través de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con socios. Para obtener las últimas noticias, visita la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

