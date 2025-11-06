La RSPO promueve una mayor inclusión de pequeños agricultores y una mayor adopción de la tecnología

Desde el financiamiento de pequeños agricultores y la regeneración de ecosistemas hasta la innovación en la cadena de suministro, la conferencia anual de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) exploró soluciones escalables para acelerar la transformación sostenible de la industria del aceite de palma.

KUALA LUMPUR, Malasia, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Anual de Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RT2025) de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) convocó a las partes interesadas mundiales para pedir una mayor adopción de las herramientas tecnológicas y científicas existentes para fortalecer la calidad, la productividad y la sostenibilidad del sector. Los expertos discutieron cómo los datos más inteligentes, la digitalización y la diligencia pueden liberar el potencial de la industria, impulsar la equidad para los pequeños agricultores y fortalecer la resiliencia comercial en medio de las interrupciones legislativas, regulatorias y geopolíticas.

El director ejecutivo de la RSPO, Joseph D'Cruz, pronunció las palabras de apertura en RT2025

En una conversación moderada con el profesor Simon S.C. Tay, presidente del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur (SIIA), S.E. Arif Havas Oegroseno, viceministro de Asuntos Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, destacó la necesidad de respetar el equilibrio entre los temas medioambientales, la justicia social y el desarrollo económico ante los desafíos de las expectativas unilaterales de sostenibilidad en este cambiante panorama mundial. "Aunque el mundo está conformado por regiones, bloques comerciales y fronteras, la sostenibilidad es universal, y así deberían ser las normas. La sostenibilidad se fortalece cuando todos están incluidos."

En su discurso de apertura, la Dra. Ravigadevi Sambanthamurthi, Presidenta de la Disciplina de Ciencias Biológicas, Agrícolas y Ambientales de la Academia de Ciencias de Malasia, destacó el papel de las soluciones científicas en el avance del sector sostenible del aceite de palma. "La ciencia ya ha proporcionado soluciones innovadoras, desde pruebas de ADN para la calidad de las semillas hasta la utilización de biomasa en una economía circular, para avanzar en la producción sostenible. Nuestro mayor desafío hoy ya no es la innovación, sino la implementación". Como miembro de la Royal Society, pidió un compromiso unificado de toda la industria, afirmando que la tecnología sin adopción le estaba costando al sector del aceite de palma en países como Indonesia y Malasia hasta 6.000 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, en productividad de la palma aceitera al año, al tiempo que aumentaba la vulnerabilidad de los pequeños agricultores.

Los pequeños agricultores en el punto de mira

La inclusión de los pequeños agricultores fue un enfoque central del diálogo de tres días. A pesar de comprender alrededor del 40 % de la superficie total de plantaciones de palma aceitera, los pequeños agricultores siguen estando marginados de los mercados nacionales, regionales y mundiales. Se enfrentan a desafíos cada vez mayores, incluida una desaceleración en la demanda de créditos para pequeños agricultores, recortes en los presupuestos gubernamentales para la financiación del desarrollo y la interrupción de las relaciones comerciales causadas por el cambio de las políticas arancelarias.

"Los pequeños agricultores han hecho el trabajo duro para demostrar que pueden producir de manera sostenible, demostrando su compromiso a través de la búsqueda de la Certificación RSPO", dijo el CEO de RSPO, Joseph D'Cruz. "Sin embargo, están soportando una carga aplastante con un apoyo decreciente. Su inclusión en la cadena de suministro sostenible de aceite de palma es imprescindible para transformar el sector".

Una voz colectiva de los grandes productores a los actores intermedios, las ONG sociales y ambientales, los actores de aseguramiento y financieros pidió incentivos de mercado más diversos para que los pequeños agricultores independientes certificados por la RSPO (ISH) accedan al mercado físico. Las discusiones destacaron soluciones prácticas como las primas de precios, el acceso a la financiación, la distribución de riesgos y los contratos a largo plazo, como posibles vías para apoyar la inclusión de los pequeños agricultores a mayor escala.

Hablando en nombre de los pequeños agricultores durante la Ceremonia de Apertura, Pedro Seijas Cárdenas, Gerente de Grupo del grupo peruano de pequeños agricultores, Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya (APROMAN), afirmó: "Cada crédito vendido, cada hectárea certificada y cada comunidad fortalecida es un recordatorio de que el aceite de palma sostenible no se construye en salas de juntas, sino en el suelo, bajo el sol, en manos de quienes cultivan la esperanza".

Solo en 2024 se compraron 284,188 Créditos Independientes para Pequeños Propietarios por un valor de US$ 6.5 millones para beneficiar directamente a 116 grupos de ISH certificados por la RSPO.

Para reforzar aún más este compromiso, se firmó un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) entre la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Malasia (NASH, por sus siglas en inglés), la Escuela de Negocios de Asia (ASB, por sus siglas en inglés) y la RSPO para facilitar el desarrollo de capacidades de los pequeños agricultores y el acceso a los mercados internacionales sostenibles

Crecimiento certificado, conservación e impacto basado en la evidencia

En el último año, la certificación RSPO se ha expandido a Santo Tomé y Príncipe y Sri Lanka, lo que eleva el área total certificada de palma aceitera a 5,1 millones de hectáreas en 24 países. Un total de 425.597 hectáreas (ha) ahora se conservan bajo la Certificación RSPO: un área 17 veces mayor que Kuala Lumpur y 29.469 ha de reservas ribereñas también se reservan para protección.

D'Cruz comentó: "Si bien la certificación es un logro histórico, es solo una parte del viaje hacia la sostenibilidad. El mundo va más allá de medir el impacto únicamente en términos de certificados y hectáreas certificadas. También debemos mostrar nuestro éxito en términos de comunidades resilientes, bosques protegidos y agricultores empoderados. Estamos pasando de una economía de insignias a un mundo que prioriza los resultados medibles y el impacto basado en la evidencia ".

Este enfoque se ejemplificó a través de un memorando de entendimiento firmado entre el zoológico forestal de Nanjing Hongshan y la RSPO, destinado a promover la conservación de la biodiversidad y la concienciación sobre el aceite de palma sostenible en China.

Como parte del compromiso de la RSPO con el diálogo inclusivo, la RT2025 también destacó el papel de la juventud en la promoción de la innovación a través de YOUth @ RT2025, un nuevo segmento que reunió a más de 20 delegados jóvenes para conectar, aprender y liderar conversaciones sobre el futuro de la sostenibilidad.

RT2025 también honró a los miembros cuyo trabajo ejemplifica los compromisos sostenibles. Los Premios a la Excelencia de la RSPO celebraron contribuciones sobresalientes en cinco categorías: PT Dharma Satya Nusantara para el Liderazgo en la Conservación; Perkumpulan Petani Mitra Harapan para el Premio a los Pequeños Propietarios; Lestari Capital for Innovation; Wild Asia Group Scheme for Communicating for Good; y AAA Oils & Fats for Shared Responsibility.

Acerca de la RSPO:

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) es una asociación mundial para hacer que el aceite de palma sea sostenible. Formada en 2004, la RSPO es una organización sin fines de lucro de múltiples partes interesadas que reúne a miembros de toda la cadena de valor del aceite de palma, incluidos productores, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) de conservación del medio ambiente o la naturaleza y ONG sociales o de desarrollo.

Como asociación para el progreso y el impacto positivo, la RSPO facilita el cambio global para hacer que la producción y el consumo de aceite de palma sean sostenibles. Para inspirar el cambio, comunicamos los beneficios ambientales y sociales. Para progresar, catalizamos la colaboración. Para proporcionar seguridad, establecemos los estándares de certificación.

La RSPO está registrada como una asociación internacional en Zurich, Suiza, con oficinas principales en Malasia e Indonesia, y oficinas en China, Colombia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

