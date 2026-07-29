Los modelos GAC AION UT y GS7 sirven de redacciones móviles para los periodistas de Xinhua que cubren la Copa del Mundo en México

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GAC

29 jul, 2026, 16:14 GMT

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los vehículos AION UT y GS7 de GAC, que funcionan como redacciones móviles para periodistas internacionales, han sido los protagonistas de la cobertura mediática de primera línea que la agencia de noticias Xinhua ha realizado de la Copa del Mundo en México. Diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias del periodismo de ritmo trepidante, el versátil AION UT permite transportar sin problemas equipos pesados de retransmisión, mientras que el refinado interior del GS7 ofrece un entorno tranquilo y cómodo para que los periodistas editen las grabaciones y preparen las entrevistas mientras se desplazan entre los estadios y las instalaciones de prensa.

Para los periodistas de Xinhua, gran parte de su trabajo se realiza sobre la marcha. Al desplazarse entre estadios, centros de prensa y hoteles de los equipos, el AION UT y el GS7 son mucho más que un simple medio de transporte: funcionan como redacciones móviles. En el entorno tranquilo y estable de cada viaje, los periodistas pueden organizar el material de video y prepararse para las entrevistas, de modo de llegar a cada encargo totalmente preparados. El habitáculo del AION UT, compacto pero espacioso, permite alojar fácilmente la cámara y el equipo de retransmisión en directo, mientras que el interior silencioso y cómodo del GS7 aporta una agradable sensación de tranquilidad ante las exigencias de un trabajo periodístico de gran presión.

GAC ha creado una gama sólida y diversificada de 10 modelos en México, lo que le ha valido una popularidad cada vez mayor entre los consumidores locales. Según los datos de ventas de JATO correspondientes al periodo de enero a mayo de este año, los modelos AION ES y AION UT de GAC se situaron entre los diez vehículos eléctricos de batería (BEV) más vendidos en México; concretamente, el AION UT ocupó el tercer puesto en la categoría de vehículos totalmente eléctricos del segmento B, mientras que el AION ES se situó en segundo lugar en el segmento C.

México sigue siendo un mercado estratégico fundamental en la expansión global de GAC. GAC ya ha establecido una alianza estratégica con el club de fútbol mexicano Toluca FC, creando una estrategia de marketing deportivo que abarca toda Latinoamérica y se integra con la presencia global de GAC. De cara al futuro, GAC pasará de los patrocinios puntuales a una estrategia de ecosistema deportivo totalmente integrada, lo que reforzará aún más la influencia de su marca a nivel mundial.

FUENTE GAC

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